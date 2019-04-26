Какие документы нужны жителям ДНР и ЛНР для получения паспорта Российской Федерации

24 апреля2019 года для жителей республик свершилось историческое событие, которого ждали пять лет. Президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. «Комсомолка» разбиралась – что для этого нужно.

Центр общественных связей готовит сообщение от Миграционной службы ДНР. Но уже появились первые разъяснения.

Один из самых главных документов – это паспорт ДНР или ЛНР. Без них документы не примут.

«Чтобы получить российский паспорт, жителям ЛДНР нужно будет поехать в отделения МВД России на территории РФ. Конкретные адреса управлений Федеральной миграционной службы, где будут принимать заявления, назовут силовики. Вероятнее всего, это будут ФМС на территории Ростовской и соседних областей. (Так же будут работать уполномоченные от миграционной службы, которые будут принимать документы в республиках и переправлять их в РФ – Ред.) После того как у человека примут пакет документов, он должен будет ждать три месяца. Затем МВД выпускает уведомление о его принятии в гражданство РФ», — сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Для этого нужны следующие документы:

заявление о вступлении в гражданство;

паспорт ДНР или ЛНР с пропиской в пределах этих территорий;

свидетельство о браке и разводе (при наличии одного из них);

документ о смене фамилии, имени или отчества;

паспорт гражданина Украины — общегражданский или заграничный;

свидетельство о рождении ребенка (несовершеннолетние дети будут получать гражданство РФ по одному из родителей путем включения в заявление матери или отца).

Помимо оригиналов необходимо также иметь нотариально заверенные копии документов. В частности, они должны быть переведены на русский язык.

При этом отправлять в украинское консульство отказ от гражданства Украины людям не придется.

После получения уведомления о принятии в гражданство можно идти оформлять общегражданский паспорт, изготовление которого занимает 10 дней. Для этого нужно иметь само уведомление, паспорт ДНР или ЛНР, свидетельство о рождении и фотографии.