2019-04-26T14:36:27+03:00
Общество

Какие документы нужны жителям ДНР и ЛНР для получения паспорта Российской Федерации

«Комсомолка» узнала подробности
Ольга ГАЛЬСКАЯ
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Жители республик мечтали о российских паспортах пять лет. ФОТО: Миграционная службаЖители республик мечтали о российских паспортах пять лет. ФОТО: Миграционная служба
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24 апреля2019 года для жителей республик свершилось историческое событие, которого ждали пять лет. Президент России Владимир Путин подписал Указ об упрощенном получении российских паспортов жителями отдельных районов Луганской и Донецкой областей Украины. «Комсомолка» разбиралась – что для этого нужно.

Центр общественных связей готовит сообщение от Миграционной службы ДНР. Но уже появились первые разъяснения.

Один из самых главных документов – это паспорт ДНР или ЛНР. Без них документы не примут.

«Чтобы получить российский паспорт, жителям ЛДНР нужно будет поехать в отделения МВД России на территории РФ. Конкретные адреса управлений Федеральной миграционной службы, где будут принимать заявления, назовут силовики. Вероятнее всего, это будут ФМС на территории Ростовской и соседних областей. (Так же будут работать уполномоченные от миграционной службы, которые будут принимать документы в республиках и переправлять их в РФ – Ред.) После того как у человека примут пакет документов, он должен будет ждать три месяца. Затем МВД выпускает уведомление о его принятии в гражданство РФ», — сообщил начальник пресс-службы Народной милиции ДНР Даниил Безсонов.

Для этого нужны следующие документы:

заявление о вступлении в гражданство;

паспорт ДНР или ЛНР с пропиской в пределах этих территорий;

свидетельство о браке и разводе (при наличии одного из них);

документ о смене фамилии, имени или отчества;

паспорт гражданина Украины — общегражданский или заграничный;

свидетельство о рождении ребенка (несовершеннолетние дети будут получать гражданство РФ по одному из родителей путем включения в заявление матери или отца).

Помимо оригиналов необходимо также иметь нотариально заверенные копии документов. В частности, они должны быть переведены на русский язык.

При этом отправлять в украинское консульство отказ от гражданства Украины людям не придется.

После получения уведомления о принятии в гражданство можно идти оформлять общегражданский паспорт, изготовление которого занимает 10 дней. Для этого нужно иметь само уведомление, паспорт ДНР или ЛНР, свидетельство о рождении и фотографии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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