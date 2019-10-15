Министерство связи возглавит Игорь Халепа

СЕГОДНЯ 09:37 2019-10-15T09:37:07+03:00

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Глава ДНР Денис Пушилин назначил Игоря Халепу исполняющим обязанности министра связи Республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.

- Назначить исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики Халепу Игоря Николаевича, — говорится в тексте указа № 304.

Решение вступило в силу с момента его подписания – 14 октября 2019 года.

Известно, что с 2017 года Игорь Халепа занимал должность директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Минсвязи ДНР.

Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виктор Яценко. Как сообщалось ранее, вчера, 13 октября указом Главы Республики Яценко был освобожден от должности.

ИСТОЧНИК KP.RU