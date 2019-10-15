Министерство связи возглавит Игорь Халепа
Глава ДНР Денис Пушилин назначил Игоря Халепу исполняющим обязанности министра связи Республики. Соответствующий документ опубликован на официальном сайте руководителя государства.
- Назначить исполняющим обязанности министра связи Донецкой Народной Республики Халепу Игоря Николаевича, — говорится в тексте указа № 304.
Решение вступило в силу с момента его подписания – 14 октября 2019 года.
Известно, что с 2017 года Игорь Халепа занимал должность директора департамента по контролю электросвязи и телекоммуникаций Минсвязи ДНР.
Напомним, что ранее ведомство возглавлял Виктор Яценко. Как сообщалось ранее, вчера, 13 октября указом Главы Республики Яценко был освобожден от должности.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»