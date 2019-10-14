2019-10-14T12:02:05+03:00
Политика

Виктор Яценко уволен с поста министра связи ДНР

О причинах увольнения и преемнике пока не сообщается
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Связь в ДНР пять лет была связана с именем Виктора Яценко. Фото: dnr-live.ruСвязь в ДНР пять лет была связана с именем Виктора Яценко. Фото: dnr-live.ru
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Сегодня подтвердились слухи, которые «гуляли» по Донецку в последние дни - Глава ДНР Денис Пушилин уволил министра связи ДНР Виктора Яценко. Соответствующий указ руководителя Республики №303 от 11.10.2019 г. об освобождении от должности министра размещен на сайте Главы ДНР.

В документе ничего не говорится о причинах увольнения – так принято в Республике. Но сам факт ухода, наверное, самого «старого» министра в правительстве свидетельствует о многом. Виктор Яценко стал министром связи ДНР в ноябре 2014 года. И пережил немало перемен на политической арене в Республике. Не раз злые языки отправляли Виктора Вячеславовича в отставку. Но он как птица феникс возрождался заново. Кстати, у республиканского оператора мобильной связи по совпадению название «Феникс».

Яценко - уроженец Херсонской области. Работал ИТ-специалистом, владел компанией, которая поставляла оборудование для IP-телефонии. После трагедии в Одессе в мае 2014-го уехал в Донбасс. Воевал в Славянске.

Кто станет преемником Яценко на должности министра связи пока неизвестно. Как, впрочем, не ясно сохранится ли прежняя структура ведомства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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