Зеленский бьет по хвостам: Генштаб ВСУ проверяет 72-ю бригаду за саботаж разведения войск у Золотого
- В 72-ю бригаду прибыла комиссия Генерального штаба, которая проводит разбирательства по факту отказов выполнять приказы командования операции объединенных сил (ООС), а также служебное расследование в отношении командира бригады полковника Артема Богомолова, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Военнослужащие отказываются оборудовать новые позиции, на которые они должны отойти при разведении сил и средств в Золотом.
В Народной милиции ЛНР считают, что президент Украины Владимир Зеленский, как верховный главнокомандующий, не в состоянии обуздать националистов. Поэтому и личный состав 72-й бригады не выполняет приказы командования. Да и само командование прячется по кустам. Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко так и не посетил участок разведения сил и средств у Золотого, опасаясь конфликта с националистами.
Тем временем, обстановка в районе Золотого продолжает обостряться.
- В органы правопорядка и городскую администрацию Золотого поступают множественные жалобы от местных жителей на бесчинства боевиков националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ организация. – Авт.), которые продолжают пьянство, грабежи и убийства. Люди напуганы действиями боевиков, - констатировал Иван Филипоненко.
Напомним, что ВСУ 9, 10 и 11 октября сорвали три попытки начать разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ
Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом
Представители Народной милиции Луганской Народной Республики третий день подряд ожидают от Украины ответных действий – сигнала о начале разведения (подробнее)
ИСТОЧНИК KP.RU