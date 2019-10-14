Зеленский бьет по хвостам: Генштаб ВСУ проверяет 72-ю бригаду за саботаж разведения войск у Золотого

СЕГОДНЯ 19:07 2019-10-14T19:07:53+03:00

Владимир Зеленский с генералами не смогли ничего противопоставить в Золотом лидеру националистов Андрею Билецкому и теперь отыгрываются на подчиненных. Фото: hromadske - YouTube

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- В 72-ю бригаду прибыла комиссия Генерального штаба, которая проводит разбирательства по факту отказов выполнять приказы командования операции объединенных сил (ООС), а также служебное расследование в отношении командира бригады полковника Артема Богомолова, - сегодня сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко. - Военнослужащие отказываются оборудовать новые позиции, на которые они должны отойти при разведении сил и средств в Золотом.

В Народной милиции ЛНР считают, что президент Украины Владимир Зеленский, как верховный главнокомандующий, не в состоянии обуздать националистов. Поэтому и личный состав 72-й бригады не выполняет приказы командования. Да и само командование прячется по кустам. Командующий ООС генерал-лейтенант Владимир Кравченко так и не посетил участок разведения сил и средств у Золотого, опасаясь конфликта с националистами.

Тем временем, обстановка в районе Золотого продолжает обостряться.

- В органы правопорядка и городскую администрацию Золотого поступают множественные жалобы от местных жителей на бесчинства боевиков националистического полка «Азов» (запрещенная в РФ организация. – Авт.), которые продолжают пьянство, грабежи и убийства. Люди напуганы действиями боевиков, - констатировал Иван Филипоненко.

Напомним, что ВСУ 9, 10 и 11 октября сорвали три попытки начать разведения сил и средств на участке линии соприкосновения в районе Золотого.

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ИСТОЧНИК KP.RU