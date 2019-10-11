СЕГОДНЯ 12:45 2019-10-11T12:45:38+03:00

Украина не подтвердила готовность к разведению сил и средств в Золотом Фото: Андрей ТРУБЕЦКИЙ

Представители Народной милиции Луганской Народной Республики третий день подряд ожидают от Украины ответных действий – сигнала о начале разведения

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Сегодня третья попытка начала разведения сил и средств в Донбассе. Две предыдущие были сорваны по вине украинской стороны. Представители Народной милиции Луганской Народной Республики в полдень запустили в небо сигнальную ракету белого цвета, подтвердив готовность начать отвод подразделений Республики.

- Ожидаем ответных действий с украинской стороны, - сразу же заявил руководитель представительства ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня гвардии полковник Михаил Филипоненко.

Ответа так и не поступило. Судя по всему, украинская сторона снова намерена сорвать разведение. Сообщается, что наблюдатели Специальной мониторинговой миссии (СММ) ОБСЕ во главе с руководителем луганской команды Эсадом Хумо направились на подконтрольную Киеву территорию в районе Золотого, чтобы выяснить, почему украинская сторона не отвечает на сигнал.

ИСТОЧНИК KP.RU