2019-10-14T11:15:38+03:00
Общество

Активисты Енакиево присоединились к инициативе макеевского школьника по уборке мусора «ЭКОCHALLENGE»

Эстафету енакиевцы передали членам общественного движения "Донецкая Республика" в Ленинском районе Донецка
Екатерина Сорока
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После уборки все участники субботника согревались горячим чаем. Фото: vk.com/typical_enakievoПосле уборки все участники субботника согревались горячим чаем. Фото: vk.com/typical_enakievo
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13 октября активисты из Енакиево присоединились к вызову макеевского школьника «ЭКОCHALLENGE». Вооружившись перчатками, мусорными мешками и граблями люди вышли в выходной день на субботник в сквере «Орион».

Как оказалось, в сквере для активистов было достаточно работы. Они убрали дорожки от опавшей листвы, а в зонах отдыха собрали весь мелкий мусор и стеклянные бутылки из-под алкогольных напитков.

Хоть эстафету «ЭКОCHALLENGE» и запустил школьник, но в уборке участвуют и взрослые люди, несмотря на свой загруженный график. Но главным талисманом активистов из Енакиево стала собака по кличке Луна. Она трудилась не меньше остальных. Собака таскала в зубах ветки, помогала мужчинам переносить тяжелые мешки с мусором и своим задором заряжала людей на активную работу.

Фото: vk.com/typical_enakievo

Фото: vk.com/typical_enakievo

— Вчера Енакиево приняло участие в «ЭКОCHALLENGE». Теперь в сквере «Орион» стало гораздо чище, а опавшей листвы стало на несколько кубических метров меньше. Все, кто принял участие в акции большие молодцы! — пишут активисты в социальных сетях.

Также активисты не забыли про еще одно главное условие акции – передача эстафеты. Они бросили вызов членам общественного движения «Донецкая Республика» в Ленинском районе Донецка. Посмотрим, насколько быстро молодые люди выйдут на субботник в своем районе.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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