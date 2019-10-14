2019-10-14T08:05:30+03:00
Политика

Зеленский 14 октября приедет в Донбасс

Об этом стало известно из сообщения пресс-службы Донецкой облгосадминистрации в Facebook.
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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В сторону республик Донбасса Владимир Зеленский предпочитает смотреть сквозь малое отверстие на боевых позициях ВСУ. Фото: ОПУВ сторону республик Донбасса Владимир Зеленский предпочитает смотреть сквозь малое отверстие на боевых позициях ВСУ. Фото: ОПУ
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- 14 октября 2019 года президент Украины Владимир Зеленский с рабочей поездкой посетит Донецкую область, – говорится в сообщении пресс-службы Донецкой облгосадминистрации в Facebook.

Куда конкретно поедет президент, не говорится. Но, наверное, будут встречи с военными – сегодня в незалежной празднуют День защитника Украины. Можно не сомневаться и по поводу риторики верховного главнокомандующего: «ни пяди украинской земли не отдадим Донбассу», «вывести оккупационные войска», «вернуть контроль над границей» и так далее – в стиле предшественника Порошенко. А вот сможет ли Зеленский принести мир в Донбасс, еще вилами по воде писано.

Гораздо уместнее гаранту было приехать в многострадальный регион во время трехдневных попыток отвода войск в Петровском и Золотом. Разведение было сорвано по вине украинской стороны.

Кстати, растет число сторонников петиции о переносе Офиса президента в Золотое в Луганской области. Она размещена на сайте президента. За неделю набрала 13 тысяч голосов. Если будет 25 тысяч (на это отводится 90 дней), то Офис президента обязан рассмотреть и принять решение по этой петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU

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