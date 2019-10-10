Петиция: Зеленскому предложили перенести Офис президента в Золотое

СЕГОДНЯ 09:21 2019-10-10T09:21:13+03:00

Петиция, размещенная на сайте президента Украины, за три дня набрала почти 12 тысяч голосов

Изменить размер текста: A A

Страсти вокруг Золотого на Луганщине достигли апогея. Мало, что националисты под руководством Андрея Билецкого сорвали 9 октября согласованный отвод войск в этом районе. Так еще на сайте гаранта Украины появилась петиция о переносе Офиса президента в прифронтовой поселок.

- Требуем срочно перенести офис президента из города Киев в поселок городского типа Золотое, Луганской области. Важно! Перенос офиса должен быть произведен до отвода вооруженных сил Украины, по так называемой формуле Штайнмайера, - говорится в тексте петиции, опубликованной 7 октября.

Автор петиции - некто Игорь Гончаренко. За три дня обращение подписали 11 тысяч 605 человек. Если за 90 дней эта цифра достигнет необходимых 25 тысяч, то Офис президента обязан будет рассмотреть и принять решение по этой петиции.

ИСТОЧНИК KP.RU