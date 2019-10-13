Украина согнала к Петровскому бронетехнику, запас боеприпасов и несколько снайперских групп

СЕГОДНЯ 23:27 2019-10-13T23:27:13+03:00

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Украинские силовики перебросили группы снайперов, бронетехнику и машины с боеприпасами на участок разведения сил и средств «Богдановка — Петровское». Об этом, ссылаясь на разведанные, сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- Мы продолжаем отмечать увеличение активности вооруженных формирований Украины на участке разведения сил и средств в районе Петровского. Так, в районе Богдановки отмечено скрытное размещение двух БТР-70, одной БРДМ, а также двух грузовиков Урал, осуществляющих подвоз личного состава, имущества и боеприпасов. Особую обеспокоенность у нас вызывает прибытие в указанный район снайперской группы противника, что создает угрозу для патрулей ОБСЕ, — отметили в УНМ.

Накануне сообщалось, что силовики Киева установили 47 противотанковых мин на дороге Богдановка — Викторовка вблизи участка разведения сил и средств в Петровском.

Напомним, что Украина и ДНР должны были с 9 по 11 октября вывести силы из зоны безопасности в районе села Петровское. В субботу, 12 октября, — уведомить СММ ОБСЕ об отводе и готовности к демонтажу фортификаций, разминированию и расчистке местности от взрывоопасных предметов. Однако разведение сил и средств было сорвано по вине украинской стороны.

ИСТОЧНИК KP.RU