2019-10-12T20:30:12+03:00
Политика

ВСУ минируют участок, где должно состояться разведение войск

Об этом сообщили в НМ ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: thebabel.netФото: thebabel.net
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На дороге Богдановка – Викторовка, что вблизи участка разведение сил и средств в Петровском, вооруженные формирования Украины установили мины. Об этом сообщили в пресс-службе Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики.

- Несмотря на проводимые НМ ДНР мероприятия по реализации Минских договоренностей и разведению сил и средств на участке в районе населенного пункта Петровское, украинская сторона в течение трех дней игнорировала выполнение взятых на себя обязательств, - говорится в сообщении.

Солдаты 35-й бригады продолжили укрепление своих позиций, установив при этом дополнительно 47 противотанковых мин ТМ-62, блокируя дорогу Богдановка — Викторовка.

- Также отмечается местонахождение в указанном районе БРДМ и БТР противника, - говорят в оборонном ведомстве Республики. – Наши защитники контролируют противника на всей линии соприкосновения, соблюдая при этом условия режима прекращения огня.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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