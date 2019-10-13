2019-10-13T11:10:18+03:00
Общество

Отопительный сезон в ДНР 2019: Республика практически на 100% готова к зиме

Отопительный сезон в ДНР сезона 2019-2020 начнется строго по графику. Об этм заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец
Ольга ГОРДО
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В домах будет тепло. Фото: firtka.if.uaВ домах будет тепло. Фото: firtka.if.ua
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Отопительный сезон 2019 в ДНР начнется четко по графику. К началу холодов в Республике все готово. Об этом ходе заседания Правительства Республики заявил министр строительства и ЖКХ Сергей Наумец.

- Согласно информации администраций городов и районов ДНР программные мероприятия по подготовке систем жизнеобеспечения, социальной сферы и жилищного фонда выполнены практически на 100%. На сегодняшний день заканчивается работа по заполнению систем централизованного теплоснабжения. ГК «ДОНБАССГАЗ» разработан и согласован Минстроем график запуска котельных, согласно которому в течение 43 часов планируется обеспечить работу всех котельных», — доложил Наумец.

Министр отметил, что в Харцызске еще продолжается подготовка к отопительному сезону четырех частных котельных. Их запуск планируется произвести в установленный срок. Также продолжаются ремонты на объектах социальной сферы и жилищного фонда, на выполнение которых в августе распоряжением Правительства было предусмотрено финансирование. Произведена заготовка посыпочного материала и закупка реагентов к работе в осенне-зимний период.

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Начиная с сентября совместными усилиями сотрудников "Луганскгаз" и сотрудников тепловых организаций ведется работа по началу отопительного сезона в срок (подробнее)

ИСТОЧНИК KP.RU

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