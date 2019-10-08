Отопительный сезон в ЛНР 2019: на данный момент к зиме готовы 78,5% социальных объектов

СЕГОДНЯ 00:33 2019-10-08T00:33:59+03:00

К началу отопительного сезона все объекты инфраструктуры ЛНР будут готовы. Фото: https://vk.com

За неделю до старта к отопительному сезону 2019-2020 годов подготовлено 78.5% объектов инфраструктуры За неделю до старта к отопительному сезону 2019-2020 годов подготовлено 78.5% объектов инфраструктуры

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Представители властей ЛНР на совещании в Луганске доложили председателю Правительства Республики Сергею Козлову о подготовке учреждений к отопительному сезону-2019.

- Начиная с сентября совместными усилиями сотрудников "Луганскгаз" и сотрудников тепловых организаций ведется работа по началу отопительного сезона в срок, - сообщила гендиректор "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

Богородько рассказала, что благодаря выполненным на теплотрассе в Ровеньках работам отопительный сезон в городе начнется вовремя.

- По Алчевску у нас есть определенные трудности, мы получили трубу, и там есть кое-какие шероховатости, сейчас мы привлекаем около восьми бригад "Луганскгаза", которые с завтрашнего дня выезжают туда, и мы совместными усилиями запустим Алчевск в срок", - сообщила Богородько.

Она отметила, что теплокоммунэнерго Антрацита и Первомайска готовы к отопительному сезону.

- По Луганску у нас есть шероховатости в части тепловых трасс. Население видит, что по Луганску разрыты еще участки тепловых трасс, которые необходимо еще заменить. Может быть, какие-то участки, какие-то районы будут (запущены) с отставанием, но эти работы будут завершены в течение недели, - пояснила Богородько.

Гендиректор "Луганскгаза" добавила, что в настоящее время тепло подается уже в пять медучреждений столицы ЛНР, еще в восемь объектов Луганска и Алчевска подается горячая вода.

- Если сказать в общем, то в 2019 году отопительный сезон мы не сорвем. Сейчас наши бригады работают и в выходные, мы заполняем сети водой, смотрим, где порывы, устраняем их. Совместными усилиями отопительный сезон в ЛНР будет начат вовремя, - резюмировала она.

Министр промышленности и торговли ЛНР Юрий Говтвин рассказал, что ведомство ведет подготовку к осенне-зимнему периоду согласно утвержденному плану и в штатном режиме.

- Общая готовность образовательных учреждений к отопительному сезону составляет 73,3%. Озабоченность вызывает одно образовательное учреждение – это Червонопартизанская школа-интернат. Долгие годы учреждение требовало полностью замены котельного оборудования, эти работы начаты и проходят в штатном режиме, к отопительному сезону все работы будут выполнены, - отметил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сказала, что готовность подведомственных министерству учреждений составляет 69%, в настоящее время на 26 объектах продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров рассказал, что в программу подготовки к осенне-зимнему периоду вошли 22 объекта, подведомственные министерству.

- В настоящий момент текущий ремонт на 12 объектах выполнен, на двух завершаются работы, до отопительного периода мы успеваем. Капитальный ремонт – восемь объектов, здесь ситуация несколько сложнее. В целом же, учреждения культуры и спорта готовы к осенне-зимнему периоду, - сообщил он.

Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова сообщила, что готовность подведомственных министерству учреждений составляет 88%, но к 15 октября все объекты будут готовы.

- По подготовке министерств по программе осенне-зимнего периода: из 2364 объектов работы ведутся на 2345 объектах, что составляет 99,2%. Уже полностью готовы 78,5% объектов, - подытожил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Протасов.

ИСТОЧНИК KP.RU