2019-10-08T00:33:59+03:00
Общество

Отопительный сезон в ЛНР 2019: на данный момент к зиме готовы 78,5% социальных объектов

За неделю до старта к отопительному сезону 2019-2020 годов подготовлено 78.5% объектов инфраструктуры За неделю до старта к отопительному сезону 2019-2020 годов подготовлено 78.5% объектов инфраструктуры
Ольга ГОРДО
Поделиться:
К началу отопительного сезона все объекты инфраструктуры ЛНР будут готовы. Фото: https://vk.comК началу отопительного сезона все объекты инфраструктуры ЛНР будут готовы. Фото: https://vk.com
Изменить размер текста:

Представители властей ЛНР на совещании в Луганске доложили председателю Правительства Республики Сергею Козлову о подготовке учреждений к отопительному сезону-2019.

- Начиная с сентября совместными усилиями сотрудников "Луганскгаз" и сотрудников тепловых организаций ведется работа по началу отопительного сезона в срок, - сообщила гендиректор "Луганскгаз" Татьяна Богородько.

Богородько рассказала, что благодаря выполненным на теплотрассе в Ровеньках работам отопительный сезон в городе начнется вовремя.

- По Алчевску у нас есть определенные трудности, мы получили трубу, и там есть кое-какие шероховатости, сейчас мы привлекаем около восьми бригад "Луганскгаза", которые с завтрашнего дня выезжают туда, и мы совместными усилиями запустим Алчевск в срок", - сообщила Богородько.

Она отметила, что теплокоммунэнерго Антрацита и Первомайска готовы к отопительному сезону.

- По Луганску у нас есть шероховатости в части тепловых трасс. Население видит, что по Луганску разрыты еще участки тепловых трасс, которые необходимо еще заменить. Может быть, какие-то участки, какие-то районы будут (запущены) с отставанием, но эти работы будут завершены в течение недели, - пояснила Богородько.

Гендиректор "Луганскгаза" добавила, что в настоящее время тепло подается уже в пять медучреждений столицы ЛНР, еще в восемь объектов Луганска и Алчевска подается горячая вода.

- Если сказать в общем, то в 2019 году отопительный сезон мы не сорвем. Сейчас наши бригады работают и в выходные, мы заполняем сети водой, смотрим, где порывы, устраняем их. Совместными усилиями отопительный сезон в ЛНР будет начат вовремя, - резюмировала она.

Министр промышленности и торговли ЛНР Юрий Говтвин рассказал, что ведомство ведет подготовку к осенне-зимнему периоду согласно утвержденному плану и в штатном режиме.

- Общая готовность образовательных учреждений к отопительному сезону составляет 73,3%. Озабоченность вызывает одно образовательное учреждение – это Червонопартизанская школа-интернат. Долгие годы учреждение требовало полностью замены котельного оборудования, эти работы начаты и проходят в штатном режиме, к отопительному сезону все работы будут выполнены, - отметил министр образования и науки ЛНР Сергей Цемкало.

Министр здравоохранения ЛНР Наталия Пащенко сказала, что готовность подведомственных министерству учреждений составляет 69%, в настоящее время на 26 объектах продолжаются работы по подготовке к отопительному периоду.

Министр культуры, спорта и молодежи ЛНР Дмитрий Сидоров рассказал, что в программу подготовки к осенне-зимнему периоду вошли 22 объекта, подведомственные министерству.

- В настоящий момент текущий ремонт на 12 объектах выполнен, на двух завершаются работы, до отопительного периода мы успеваем. Капитальный ремонт – восемь объектов, здесь ситуация несколько сложнее. В целом же, учреждения культуры и спорта готовы к осенне-зимнему периоду, - сообщил он.

Министр труда и социальной политики ЛНР Светлана Малахова сообщила, что готовность подведомственных министерству учреждений составляет 88%, но к 15 октября все объекты будут готовы.

- По подготовке министерств по программе осенне-зимнего периода: из 2364 объектов работы ведутся на 2345 объектах, что составляет 99,2%. Уже полностью готовы 78,5% объектов, - подытожил министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства Максим Протасов.

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Загадки театра братьев Тудоровских будут раскрывать вместе с музейщиками России
«Пропала за день до юбилея»: В Донецке организовывают поиски 85-летней бабушки
Формула Пристайко - любой ценой сорвать разведение сил у Петровского
Владислав Дейнего: Украинские представители «по-порошенковски» пытаются затянуть выполнение своих обязательств
Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рождения
Помогать МЧС разминировать минные поля теперь будет собака редкой породы - малинуа
Часть Киевского района на два дня останется без холодной воды
ДНР предоставила ОБСЕ всю информацию об исходном положении своих сил в Петровском
На минувшей неделе в Луганске родились 88 малышей, среди них две двойни
За минувшие сутки Украина выпустила по Республике почти 900 боеприпасов
Старомихайловка опять под обстрелом – есть попадания в стоматологию и в жилые дома
В результате обстрелов со стороны Украины в Коминтерново сгорели несколько домов
Дружинники ДНР в прифронтовых поселках установили 5 детских площадок
Погода на день в Луганске: 7 октября ожидается переменная облачность, до +12
Погода в Донецке на день: 7 октября во второй половине дня ожидается облачность, до +12
По Трудовским работают из тяжелой артиллерии: жители сидят в подвалах
Журналисты российских "Известий" попали под обстрел в Коминтерново
Разведение сил или разведение наивных: Националисты прибыли в Золотое ЛНР