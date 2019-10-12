«Народный креатив»: На одной из многоэтажек Донецка появилась необычная мозаика из пластиковых крышек

СЕГОДНЯ 17:34 2019-10-12T17:34:23+03:00

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Сегодня, 12 октября, в сети появилась фотография мозаики на стене одной из многоэтажек Донецка на проспекте Ильича. Креативные жители дома решили украсить серые стены рисунками из советского детства. Вот только сделана эта мозаика из необычных материалов.

Все привыкли, что люди используют подручные материалы для украшения своих дворов. Это и старые шины, из которых потом делаются лебеди, и розовые хрюшки из бутылок и тому подобное. Но жители этой многоэтажки дали вторую жизнь пластиковым крышкам.

Здесь на стене можно увидеть знакомого котика по имени Гав, а также пингвина, который уже подготовился к Рождеству.

Фото: vk.com/overhearddnr

А на самой длинной стене у подъезда, расположился целый океанариум. Люди из крышек собрали дельфинов, касаток, рыбок разных видов, морских коньков и медуз.

Явно картина подводного мира создавалась не за один вечер. Автору мозаики, как минимум нужно было накопить достаточное количество пробок. Больше всего у него ушло синего, голубого и белого цветов. Из этих он сделал дельфинов и касаток. Другие цветные крышки ушли на остальных морских обитателей.

Фото: vk.com/overhearddnr

В социальных сетях неизвестных мозаичников все поддерживают. Пост с таким «народным креативом» уже увидели больше трех тысяч пользователей.

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ИСТОЧНИК KP.RU