2019-09-14T19:25:51+03:00
Общество

«Красота-то какая!»: Жители многоэтажки создали во дворе сказочную аллею

Для создания фигур, дончане использовали доски, пластиковые бутылки, остатки линолеума [фото]
Павел ХАНАРИНЕкатерина Сорока
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Фото: vk.com/Счастливый ДонецкФото: vk.com/Счастливый Донецк
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Возле многоэтажек в спальных районах Донецка обычно можно увидеть две картины: ярко выкрашенные железные детские площадки или заасфальтированные парковочные места для автомобилей.

Жильцы 22-го дома по улице 230-й Стрелковой дивизии, в Буденовском районе, решили облагородить территорию, и подошли к этому вопросу с креативом.

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Рядом с первым подъездом дончане создали сказочную аллею. Здесь можно увидеть небольшие домики, сделанные под старину, выкопанный пруд с кувшинками, гнезда с совятами и даже семейство оленей.

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Главная особенность всей этой композиции заключается в том, что люди сделали это все своими руками.

- В ход шли все подручные и ненужные вещи, которые завалялись дома: деревянные доски, остатки линолеума, пластиковые бутылки и даже железные бидоны, - рассказывают креативные жильцы дома. - Но большинство фигур все же было сделано из таких природных материалов, как ветки деревьев, стебли камыша и камни.

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фотографии облагороженного дворика сразу появились в сети и вызвали море положительных комментариев.

- Красота-то какая! Если бы в каждом дворе так сделали – мир казался бы светлее и добрее, - пишет дончанка Юлия Казимирова. – Жильцы большие молодцы, подошли к решению вопроса со вкусом и профессионально.

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Бывшая жительница дома сообщила в комментариях под фото, что около подъезда всегда было чисто и уютно.

- А теперь здесь как в сказке, - пишет Вероника. – Уже подумываю над возвращением.

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

Фото: vk.com/Счастливый Донецк

ИСТОЧНИК KP.RU

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