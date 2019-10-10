2019-10-10T14:15:38+03:00
Политика

Осеннее обострение: в Донбассе выходят на охоту насильники несовершеннолетних девушек

Дикие случаи произошли в Харцызске, Константиновке и Лисичанске
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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Осенью маньяки и насильники-беспредельщики бывают более жестокими по отношению к своим жертвам. Фото: news.21.byОсенью маньяки и насильники-беспредельщики бывают более жестокими по отношению к своим жертвам. Фото: news.21.by
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Еще не утихли страсти после истории в Харцызске, который находится на территории ДНР. Там двое парней изнасиловали и убили 13-летнюю девушку, а потом подожгли ее тело.

И вот новый случай – на этот раз в Константиновке, на подконтрольной Киеву территории Донецкой области. Здесь полицейские задержали 39-летнего гражданина Молдовы, которого подозревают в жестоком убийстве 14-летней девушки. Мужчина этим летом освободился из мест лишения свободы, где отбывал наказание за разбойное нападение.

По словам задержанного, полпервого ночи он на остановке общественного транспорта в Константиновке познакомился с девушкой. Во время непродолжительного разговора мужчина предложил ей вступить с ним в половую связь. После интима молдаванин испугался, что девушка может обратиться в полицию. Он достал из кармана нож и дважды ударил им в шею. Тело жертвы мужчина затащил в камыши у пруда и убежал.

В это самое время родители и полиция разыскивали юную девушку, которая несколько часов до этого сбежала из дома. Вполне возможно, что она стала жертвой насильника, и не было никакого «добровольного интима». Это должны установить судебные экспертизы.

Тем временем, в Лисичанске Луганской области будут судить 28-летнего местного жителя, который пытался похитить 10-летнего ребенка. В полицию обратилась женщина и сообщила, что сосед пытался затянуть в свою квартиру ее дочь. К счастью, ребенок жертвой преступления не стал. А несостоявшийся насильник сбежал, но вскоре был задержан.

Психиатры-криминалисты отмечают, что осеннее обострение у маньяков и насильников-беспредельщиков намного опаснее весеннего. Весеннее обострение характеризуется приподнятым настроением, а осенью все раздражены. Поэтому изнасилования могут сопровождаться изощренными издевательствами и заканчиваться убийством жертвы.

ИСТОЧНИК KP.RU

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