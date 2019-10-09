Отвести силы и средства под Донецком снова попытаются 10 октября

СЕГОДНЯ 17:06 2019-10-09T17:19:36+03:00

Отвести силы и средства под Донецком снова попытаются уже завтра Фото: Роман ПОБЕРЕЖНЮК

Об этом сообщили в СЦКК

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10 октября состоится новая попытка начала устранения нарушений на участке разведения сил и средств в районе села Петровское . Об этом сегодня заявил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК) Руслан Якубов.

- По вине украинской стороны процесс по устранению зафиксированных наблюдателями ОБСЕ нарушений не начался, завтра будет предпринята вторая попытка возобновления отвода, - говорится в заявлении.

В Управлении Народной милиции Республики выразили готовность продолжить мероприятия в соответствии с планом, утвержденным участниками Контактной группы 1 октября.

Напомним, что Украина отказалась выпускать ракету, сигнализирующую о завершении очередного этапа подготовки к разведению. Наблюдатели ОБСЕ поблагодарили ДНР за то, что все было сделано правильно, за желание продолжать отвод. На это отведено еще три дня.

ИСТОЧНИК KP.RU