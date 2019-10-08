2019-10-08T19:34:33+03:00
Политика

Экс-нардеп Украины Олег Ляшко сравнил жителей Донбасса с эсэсовцами и гестаповцами

По его словам, незалежная будет иметь четыре миллиона инфицированных российской пропагандой граждан
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Ляшко отметил, что Киеву необходимо поступить с Донбассом также, как 75 лет назад СССР и союзники с капитулировавшей Германией. Фото: amp.akcenty.com.uaЛяшко отметил, что Киеву необходимо поступить с Донбассом также, как 75 лет назад СССР и союзники с капитулировавшей Германией. Фото: amp.akcenty.com.ua
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Бывший депутат Верховной рады Украины Олег Ляшко предположил, что после возвращения Донбасса в состав Украины – его жители на выборах будут голосовать за пророссийский партии.

- Мы будем иметь четыре миллиона инфицированных российской пропагандой граждан Украины, которые завтра пойдут и выберут в украинский парламент пророссийские партии, - сказал он.

Ляшко отметил, что Киеву необходимо поступить с Донбассом также, как 75 лет назад СССР и союзники с капитулировавшей Германией.

- По всей строгости наказать «сепаратистов», запретить местные выборы и провести дерусификацию, - предложил экс-депутат. - Я хочу напомнить, что после Второй мировой войны в Германии несколько лет выборов не было. И первый закон, который они приняли, был о денацификации. И никто из гестаповцев или эсэсовцев не имел право голосовать.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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