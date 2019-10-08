ВСУ обстреливали ДНР по всем направлениям

СЕГОДНЯ 11:07 2019-10-08T11:07:12+03:00

По Республике было выпущено почти 300 боеприпасов

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В представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня сообщили, что украинские вооруженные формирования 24 раза за сутки нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории республики 277 боеприпасов.

- Под огнем украинских силовиков оказались: поселки Старомихайловка, Александровка, шахты «Трудовская» на западе Донецка, район «Вольво-центра» на севере города, поселок Жабичево и село Спартак к северу от столицы, прилегающий к Ясиноватой поселок Минеральное, горловские поселки Гольмовский, Доломитное и шахт имени Гагарина и имени Изотова, а также села Николаевка и Коминтерново на юге ДНР, - сообщили в СЦКК.

При обстрелах применялись: минометы, вооружение БМП и БТР, гранатометы и стрелковое оружие.

Официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что по всей линии фронта в Донбассе фиксируется обострение.

ИСТОЧНИК KP.RU