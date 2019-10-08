2019-10-08T09:35:11+03:00
Политика

Экстренное заявление НМ ДНР: по всей линии фронта фиксируется обострение

Об этом сообщил Эдуард Басурин
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
На данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах. Фото: Sharknews.comНа данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах. Фото: Sharknews.com
Изменить размер текста:

Официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что по всей линии фронта в Донбассе фиксируется обострение.

- Количество нарушений резко увеличилось, в разы, - говорит Басурин. - Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.

По словам Эдуарда Александровича, ситуация очень сложная.

- Посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить, - сказал он.

На данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах.

- Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 миллиметровые и 82 миллиметровые, - отметил Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
ВСУ обстреливали ДНР по всем направлениям
«Свое тело я хочу довести до идеала!»: Молодой дедушка победил в Кубке Донбасса по бодибилдингу
В сеть попали снимки октябрьской грозы в Донецке
Отопительный сезон в ЛНР 2019: на данный момент к зиме готовы 78,5% социальных объектов
Загадки театра братьев Тудоровских будут раскрывать вместе с музейщиками России
«Пропала за день до юбилея»: В Донецке организовывают поиски 85-летней бабушки
Формула Пристайко - любой ценой сорвать разведение сил у Петровского
Владислав Дейнего: Украинские представители «по-порошенковски» пытаются затянуть выполнение своих обязательств
Денис Пушилин от имени народа Донбасса поздравил Владимира Путина с днем рождения
Помогать МЧС разминировать минные поля теперь будет собака редкой породы - малинуа
Часть Киевского района на два дня останется без холодной воды
ДНР предоставила ОБСЕ всю информацию об исходном положении своих сил в Петровском
На минувшей неделе в Луганске родились 88 малышей, среди них две двойни
За минувшие сутки Украина выпустила по Республике почти 900 боеприпасов
Старомихайловка опять под обстрелом – есть попадания в стоматологию и в жилые дома
В результате обстрелов со стороны Украины в Коминтерново сгорели несколько домов
Дружинники ДНР в прифронтовых поселках установили 5 детских площадок
Погода на день в Луганске: 7 октября ожидается переменная облачность, до +12
Погода в Донецке на день: 7 октября во второй половине дня ожидается облачность, до +12
По Трудовским работают из тяжелой артиллерии: жители сидят в подвалах
Журналисты российских "Известий" попали под обстрел в Коминтерново
Разведение сил или разведение наивных: Националисты прибыли в Золотое ЛНР