Экстренное заявление НМ ДНР: по всей линии фронта фиксируется обострение

СЕГОДНЯ 09:32 2019-10-08T09:35:11+03:00

На данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах. Фото: Sharknews.com

Об этом сообщил Эдуард Басурин

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Официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что по всей линии фронта в Донбассе фиксируется обострение.

- Количество нарушений резко увеличилось, в разы, - говорит Басурин. - Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.

По словам Эдуарда Александровича, ситуация очень сложная.

- Посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить, - сказал он.

На данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах.

- Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 миллиметровые и 82 миллиметровые, - отметил Басурин.

ИСТОЧНИК KP.RU