Экстренное заявление НМ ДНР: по всей линии фронта фиксируется обострение
Официальный представитель Управления Народной милиции Донецкой Народной Республики Эдуард Басурин заявил, что по всей линии фронта в Донбассе фиксируется обострение.
- Количество нарушений резко увеличилось, в разы, - говорит Басурин. - Вообще произошло обострение ситуации по всей линии фронта.
По словам Эдуарда Александровича, ситуация очень сложная.
- Посмотрим, будут ли украинские военные выполнять приказ и отводить, - сказал он.
На данный момент от обстрелов пострадали порядка 12 домов в трех населенных пунктах.
- Если брать окраины Петровского, то там были мины 120 миллиметровые и 82 миллиметровые, - отметил Басурин.
ИСТОЧНИК KP.RU