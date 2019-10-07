ДНР предоставила ОБСЕ всю информацию об исходном положении своих сил в Петровском

СЕГОДНЯ 16:06 2019-10-07T16:06:09+03:00

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Руководитель представительства ДНР в СЦКК Руслан Якубов передал специальной мониторинговой миссии ОБСЕ информацию о нахождении сил и средств народной милиции на участке разведения в селе Петровское. Об этом сегодня сообщили в представительстве.

- Сегодня в соответствии с достигнутыми договоренностями о возобновлении обязательств сторон по реализации Рамочного решения и согласованным планом-графиком, Руководителем Представительства ДНР в СЦКК и в переговорном процессе была передана СММ ОБСЕ информация об исходном нахождении сил и средств НМ ДНР на участке разведения №3 в районе населенного пункта Петровское, — говорится в сообщении.

Украинская сторона должна передать такое же уведомление в адрес миссии. Как сообщил наш источник в СЦКК, предоставила ли Украина такой документ, пока неизвестно.

- Мы со своей стороны выполнили все обязательства. Предоставила ли Украина документы об исходном нахождении сил и средств – пока неизвестно. ОБСЕ пока нас не оповестила. В остальном же все пока идет согласно графику, - сообщили "Комсомолке" в СЦКК.

Уже завтра, 8 октября, после того, как ОБСЕ подтвердит получения информации от обеих сторон об исходном положении на участке, Украина и ДНР должны будут подтвердить свою готовность к отводу сил и средств. Позднее, 9 октября, после запуска сторонами сигнальных ракет, которые уведомят о готовности к отводу, синхронно и зеркально ДНР и Украина начнут устранять нарушения, а именно – будут отводить обнаруженное вооружение и военных с участка разведения. Разведение сил и средств продлится три дня.

Напомним, что 1 октября контактная группа согласовала план-график устранения нарушений на участках разведения войск в Петровском (ДНР) и Золотом (ЛНР). Продлится процесс 30 суток. Датой начала определено 7 октября.

Решение о разведении войск в Донбассе было подписано в сентябре 2016 года. Цель – развести противоборствующие стороны и не допустить столкновения и обстрелы. Первыми в очереди на разведение определены село Петровское (ДНР), Станица Луганская и Золотое (оба в ЛНР). Впоследствии не исключалось, что разведение пройдет по всей линии соприкосновения.

В районе Петровского и Золотого подразделения сторон были разведены еще в октябре 2016-го. При этом в ДНР и ЛНР неоднократно сообщали о нестабильной ситуации на участках. Там вновь были замечены вооруженные силы Украины. С 2018 года Киев вернул войска на половину территории в Петровском.

ИСТОЧНИК KP.RU