2019-10-06T17:31:29+03:00
Политика

В Горловке украинские боевики разбили два дома

Тишина и перемирие по-прежнему только на бумаге
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Жители поселка шахты Глубокой привычно прячутся в подвалы.Жители поселка шахты Глубокой привычно прячутся в подвалы.Фото: Юлия АНДРИЕНКО
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Два дома в Горловке повреждены сегодня днем в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- Сегодня в 12:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Дзержинск (шахта «Южная») по направлению населенного пункта Горловка (поселок шахты имени Гагарина) с применением вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. – В результате обстрела зафиксированы повреждения по улицам Стожка, 139/7 и Артиллеристов, 83.

Отмечается, что по указанным адресам повреждено остекление, забор и ворота.

По информации представительства, жертв среди мирных граждан нет, более подробная информация уточняется.

Сегодня, тоже днем, была обстреляна Старомихайловка. Поврежден ряд домов по улице Шевченко и детский сад "Пчелка", недавно отремонтированный с помощью волонтерских организаций.

ИСТОЧНИК KP.RU

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