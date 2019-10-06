В Горловке украинские боевики разбили два дома
Два дома в Горловке повреждены сегодня днем в результате обстрела со стороны ВСУ. Об этом информирует представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- Сегодня в 12:35 вооруженные формирования Украины открыли огонь со стороны населенного пункта Дзержинск (шахта «Южная») по направлению населенного пункта Горловка (поселок шахты имени Гагарина) с применением вооружения БМП-1, крупнокалиберных пулеметов и стрелкового оружия, — говорится в сообщении. – В результате обстрела зафиксированы повреждения по улицам Стожка, 139/7 и Артиллеристов, 83.
Отмечается, что по указанным адресам повреждено остекление, забор и ворота.
По информации представительства, жертв среди мирных граждан нет, более подробная информация уточняется.
Сегодня, тоже днем, была обстреляна Старомихайловка. Поврежден ряд домов по улице Шевченко и детский сад "Пчелка", недавно отремонтированный с помощью волонтерских организаций.
ИСТОЧНИК KP.RU