2019-10-05T17:29:27+03:00
Политика

Почему в Донецке были громкие взрывы: защитники ДНР сбили украинский беспилотник с миной НАТО на борту

Киевские силовики используют тактику запрещенной в РФ террористической организации ИГИЛ
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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На хвостовике мины хорошо видна маркировка и серийный номер. В ДНР и раньше находили осколки подобных мин, но этот самый полноценный. Фото: armiyadnr.suНа хвостовике мины хорошо видна маркировка и серийный номер. В ДНР и раньше находили осколки подобных мин, но этот самый полноценный. Фото: armiyadnr.su
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Сегодня в пресс-службе Народной милиции ДНР продемонстрировали хвостовик от мины калибра 60 мм натовского образца. Этот боеприпас нес ударный беспилотник, которого защитники Республики сбили на окраине Донецка - в районе поселка Старомихайловка.

Таким образом, подтвердилась версия читателей «КП» о причинах, почему вчера вечером и сегодня утром в Донецке в разных районах были слышны громкие бахи. На самом деле сбивали украинские беспилотники.

- Благодаря профессиональным действиям наших защитников был предотвращен очередной акт террора в отношении мирных жителей населенного пункта Старомихайловка, где был уничтожен БПЛА типа «квадрокоптер», который нес на себе мину калибра 60-мм натовского образца, – сообщили в пресс-службе Народной милиции ДНР. - Это в очередной раз указывает на основного заказчика и спонсора этой войны, развязанной украинскими марионетками Запада.

Также отмечается, что украинские силовики используют тактику ИГИЛ (запрещенная в РФ террористическая организация) – применение беспилотных летательных аппаратов для нанесения ударов по объектам гражданской инфраструктуры.

- Своими действиями, штаб ООС целенаправленно саботирует мирный процесс, который согласован на самом высоком уровне. При этом, штаб оккупационных сил пытается переложить ответственность и обвинить в несуществующих обстрелах Народную милицию ДНР.

В частности, из-за этого может быть сорвана договоренность о разведении сил и средств в районе поселка Петровское, намеченное на 7 октября.

ИСТОЧНИК KP.RU

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