2019-10-05T11:39:15+03:00
Политика

«Трясутся стены и стекла, двери выгнулись»: в Донецке прогремел мощный взрыв

С утра жители Донецка сообщают громких взрывах
Анатолий ВАСИЛЬЕВ
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О взрывах сообщают даже жители центра ДонецкаО взрывах сообщают даже жители центра ДонецкаФото: Юрий СОБОЛЕВ
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- Сильный взрыв прозвучал в городе Донецке, ДНР. Во многих частях города у машин сработала сирена из-за взрыва, - написал в соцсети американский волонтер и военкор Патрик Ланкастер.

Жители столицы ДНР сегодня, 5 октября, сообщают, что с 8 утра в городе стали слышны выстрелы и взрывы.

- С утра у нас стекла трясутся в комнате, - сообщила Елена Банникова.

- На Крытом рынке сильно слышно, - дополнила Ася Вьюнова.

- Два раза за утро шарахнуло так, прилично. Двери и окна выгнулись – и вернулись в исходное с треском. Где взорвалось – не скажу, так как была внутри дома, - рассказала Елена.

- Детская республиканская тоже слышала, - сообщила Ольга.

Взрывы слышали даже на Заперевальной, которая находится глубоко в тылу – на юго-востоке Донецка.

Впрочем, в представительстве ДНР в СЦКК пока не подтвердили обстрелы Донецка.

Некоторые пользователи соцсетей предполагают, что это «работают» средства ПВО по украинским беспилотникам, начиненным боеприпасами. Возможно, что сбили какой-то БПЛА или он сбросил бомбу в городе.

ИСТОЧНИК KP.RU

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