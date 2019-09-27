2019-09-27T10:45:35+03:00
Политика

Село в ЛНР украинские боевики обстреляли из гаубиц

По Нижнему Лозовому ВСУ выпустили 10 снарядов
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Украинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей республики. Фото: Русская ВеснаУкраинские боевики продолжают обстреливать мирных жителей республики. Фото: Русская Весна
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Украинские оккупационные войска обстреляли из 122-мм гаубиц «Гвоздика» район села Нижнее Лозовое. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.

- Сегодня в 06.05 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив 10 снарядов, — говорится в сообщении.

Ранее мы сообщали, что украинские боевики в ЛНР минируют автомобильные дороги на пути следования патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.

С целью недопущения обнаружения техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмиссии.

ИСТОЧНИК KP.RU

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