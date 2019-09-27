Село в ЛНР украинские боевики обстреляли из гаубиц
Украинские оккупационные войска обстреляли из 122-мм гаубиц «Гвоздика» район села Нижнее Лозовое. Об этом сообщили в пресс-службе Народной милиции ЛНР.
- Сегодня в 06.05 боевики 59-й бригады ВСУ по приказу своего командира Кащишина с целью провоцирования военнослужащих Народной милиции ЛНР на открытие ответного огня подвергли обстрелу из 122-мм самоходной гаубицы 2С1 «Гвоздика» район населённого пункта Нижнее Лозовое, выпустив 10 снарядов, — говорится в сообщении.
Ранее мы сообщали, что украинские боевики в ЛНР минируют автомобильные дороги на пути следования патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ.
С целью недопущения обнаружения техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмиссии.
ИСТОЧНИК KP.RU