Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ

СЕГОДНЯ 15:45 2019-09-26T15:45:19+03:00

Об этом сообщили в Народной милиции ЛНР

Изменить размер текста: A A

Украинские силовики минируют автомобильные дороги на пути следования патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они не хотят, чтобы международные наблюдатели обнаружили их неотведенную военную технику. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- С целью недопущения обнаружения техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмисии, - рассказал он. - В районе Причепиловки обнаружено три противотанковые мины, установленные поперек дороги, и 16 мин на дороге в Новотошковское. Эти минно-взрывные заграждения установлены военнослужащими 14-й бригады вооруженных формирований Украины.

Филипоненко также отметил, что 59-я бригада ВФУ проводит работы по дооборудованию позиций в районе села Троицкое. Помощь в строительстве фортификационных сооружений им оказывает экипаж землеройной машины из состава 48-й инженерной бригады.

ИСТОЧНИК KP.RU