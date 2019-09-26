Украинские боевики установили мины на пути следования патрулей ОБСЕ
Украинские силовики минируют автомобильные дороги на пути следования патрулей Специальной мониторинговой миссии ОБСЕ. Они не хотят, чтобы международные наблюдатели обнаружили их неотведенную военную технику. Об этом сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.
- С целью недопущения обнаружения техники, размещенной в нарушение Минских договоренностей, подразделения украинских преступников продолжают создавать препятствия работе сотрудникам ОБСЕ, минируя автомобильные дороги, по которым передвигаются патрули спецмисии, - рассказал он. - В районе Причепиловки обнаружено три противотанковые мины, установленные поперек дороги, и 16 мин на дороге в Новотошковское. Эти минно-взрывные заграждения установлены военнослужащими 14-й бригады вооруженных формирований Украины.
Филипоненко также отметил, что 59-я бригада ВФУ проводит работы по дооборудованию позиций в районе села Троицкое. Помощь в строительстве фортификационных сооружений им оказывает экипаж землеройной машины из состава 48-й инженерной бригады.
ИСТОЧНИК KP.RU