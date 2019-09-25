Мирные укрылись в подвалах: Поселок Лозовое попал под огонь тяжелой артиллерии украинских боевиков

СЕГОДНЯ 09:58 2019-09-25T09:58:49+03:00

Украинские боевики открыли огонь из 152-мм и 122-мм артиллерии по жилому району Лозовое. Фото: Русская Весна

По нему выпущено более 50 снарядов

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Перемирие остается по-прежнему только на бумаге. Перед встречей Зеленского и Трампа украинские боевики утром обстреляли поселок Лозовое на западной окраине Донецка, выпущено свыше полусотни боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.

- В 6:50 украинские боевики из 28-й бригады по приказу военного преступника (Максима) Марченко открыли огонь из 152-мм и 122-мм артиллерии по жилому району Лозовое на западных окраинах Донецка. Выпущено более 50 снарядов. Население вынуждено укрыться в подвалах, — говорится в сообщении.

В Народной милиции добавили, что обстрел продолжается, уточнить сведения о пострадавших и разрушениях не представляется возможным.

Ранее сегодня сообщалось, что армия Киева утром обстреляла Донецк и его окраины, всего было выпущено 35 различных боеприпасов.

ИСТОЧНИК KP.RU