Мирные укрылись в подвалах: Поселок Лозовое попал под огонь тяжелой артиллерии украинских боевиков
Перемирие остается по-прежнему только на бумаге. Перед встречей Зеленского и Трампа украинские боевики утром обстреляли поселок Лозовое на западной окраине Донецка, выпущено свыше полусотни боеприпасов. Об этом сегодня сообщили в Управлении Народной милиции ДНР.
- В 6:50 украинские боевики из 28-й бригады по приказу военного преступника (Максима) Марченко открыли огонь из 152-мм и 122-мм артиллерии по жилому району Лозовое на западных окраинах Донецка. Выпущено более 50 снарядов. Население вынуждено укрыться в подвалах, — говорится в сообщении.
В Народной милиции добавили, что обстрел продолжается, уточнить сведения о пострадавших и разрушениях не представляется возможным.
Ранее сегодня сообщалось, что армия Киева утром обстреляла Донецк и его окраины, всего было выпущено 35 различных боеприпасов.
ИСТОЧНИК KP.RU