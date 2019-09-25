2019-09-25T08:16:51+03:00
Политика

Недоброе утро в Донецке – прилеты в районе жд, горят Грабари

Утро в Донецке началось с фотографий пожара и клубов дыма, которые выкладывают местные жители
Ольга ГОРДО
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Клубы черного дыма над Донецком видно практически со всех районов города. Фото: https://www.facebook.comКлубы черного дыма над Донецком видно практически со всех районов города. Фото: https://www.facebook.com
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Утро в Донецке началось с прилетов и крупного пожара. Сообщения о прилетах поступают с привокзального, района шахты Абакумова, Трудовских. Так местные жители выкладывают фотографии клубов черного дыма, который видно практически изо всех районов Донецка. Крупный пожар бушует в районе поселка Грабари.

В семь утра по городу начали стрелять:

7:02 Донецк услышал залп со стороны Песок. Ж/д Громко! Лучше уйти с улиц!

7:07 Горит в стороне Грабарей. Были еще залпы. Октябрьский громко!

7:11 Черный дым поднимается столбами. Смотрим с привокзального, что горит? Залпы продолжаются, но чуть реже.

7:13 По Куйбышева промчались пожарные машины. Дым так и валит

В пресс-службе МЧС ДНР ситуацию с пожаром на Грабарях пока не комментируют.

В СЦКК сообщили, что в утром с 07:30-08:10 с Песок по Донецку выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра.

ИСТОЧНИК KP.RU

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