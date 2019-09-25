Недоброе утро в Донецке – прилеты в районе жд, горят Грабари
Утро в Донецке началось с прилетов и крупного пожара. Сообщения о прилетах поступают с привокзального, района шахты Абакумова, Трудовских. Так местные жители выкладывают фотографии клубов черного дыма, который видно практически изо всех районов Донецка. Крупный пожар бушует в районе поселка Грабари.
В семь утра по городу начали стрелять:
7:02 Донецк услышал залп со стороны Песок. Ж/д Громко! Лучше уйти с улиц!
7:07 Горит в стороне Грабарей. Были еще залпы. Октябрьский громко!
7:11 Черный дым поднимается столбами. Смотрим с привокзального, что горит? Залпы продолжаются, но чуть реже.
7:13 По Куйбышева промчались пожарные машины. Дым так и валит
В пресс-службе МЧС ДНР ситуацию с пожаром на Грабарях пока не комментируют.
В СЦКК сообщили, что в утром с 07:30-08:10 с Песок по Донецку выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
ИСТОЧНИК KP.RU
Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»