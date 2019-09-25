2019-09-25T09:23:03+03:00
Политика

«Видим клубы черного дыма!» В Донецке крупный пожар

Сообщения о пожаре продолжают поступать, появилось видео обстрела [видео]
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Клубы черного дыма все еще поднимаются в небо над Донецком. Фото: https://vk.comКлубы черного дыма все еще поднимаются в небо над Донецком. Фото: https://vk.com
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Как сообщалось ранее, сегодня Донецк проснулся от мощных прилетов. Один из украинских снарядов стал причиной крупного пожара. Спасатели и пожарные прибыли на место происшествия, но сообщения о пожаре продолжают поступать.

Оксана Д.: Сторона жд много черного дыма!

Наташа Г.: Похоже на прилет, вибрации по земле

Сергей С.: Родственники в Куйбышевском районе. Звонили. Сидят в подвалах.

Ольга С.: Северный поселок, дрожат окна

Елена Л.: Что делать? Детей в школу отправлять?

Обстрел Куйбышевского района.Утро 25 сентября 2019 началось с обстрела и пожара. Видео: https://vk.com/alexeysmirnov84! другой источник

Жители Куйбышевского района выложили видео, на котором видны и клубы черного дыма, и продолжающийся обстрел. МЧС ДНР ситуацию с пожаром пока не комментирует.

В СЦКК сообщили, что в утром с 07:30-08:10 с Песок по Донецку выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра.

"Комсомолка" продолжает выяснять обстоятельства пожара.

ИСТОЧНИК KP.RU

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