«Видим клубы черного дыма!» В Донецке крупный пожар
Как сообщалось ранее, сегодня Донецк проснулся от мощных прилетов. Один из украинских снарядов стал причиной крупного пожара. Спасатели и пожарные прибыли на место происшествия, но сообщения о пожаре продолжают поступать.
Оксана Д.: Сторона жд много черного дыма!
Наташа Г.: Похоже на прилет, вибрации по земле
Сергей С.: Родственники в Куйбышевском районе. Звонили. Сидят в подвалах.
Ольга С.: Северный поселок, дрожат окна
Елена Л.: Что делать? Детей в школу отправлять?
Обстрел Куйбышевского района.Утро 25 сентября 2019 началось с обстрела и пожара. Видео: https://vk.com/alexeysmirnov84! другой источник
Жители Куйбышевского района выложили видео, на котором видны и клубы черного дыма, и продолжающийся обстрел. МЧС ДНР ситуацию с пожаром пока не комментирует.
В СЦКК сообщили, что в утром с 07:30-08:10 с Песок по Донецку выпущено 11 снарядов калибром 122 миллиметра.
"Комсомолка" продолжает выяснять обстоятельства пожара.
ИСТОЧНИК KP.RU
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