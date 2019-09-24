Открыты спецрейсы из Горловки в Ростовскую область для получения паспорта РФ

СЕГОДНЯ 15:46 2019-09-24T15:46:24+03:00

Из Горловки можно будет добраться в Покровское и в Матвеев Курган

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Министерство транспорта ДНР организовало спецрейсы из прифронтовой Горловки в Покровское и Матвеев Курган Ростовской области, где расположены пункты выдачи паспортов России. Об этом сообщили в пресс-службе транспортного ведомства.

- Для удобства жителей Горловки и близлежащих городов, отправляющихся за получением российского гражданства организованными группами, открыты новые маршруты Горловка – Покровское (РФ) и Горловка – Матвеев Курган (РФ), — сказано в сообщении.

Они будут курсировать три дня в неделю по вторникам, средам и четвергам отправлением из Горловки в 05:30. Автобусы будут следовать через Енакиево, Ждановку и Кировское.

Как рассказал заместитель начальника миграционной службы ДНР Игорь Скребов, второй по счету в Ростовской области пункт выдачи паспортов Российской Федерации жителям Республики начал свою работу в Матвеево Кургане около месяца назад. За день оба пункта способны обслуживать до 400 человек.

Ранее мы сообщали, что жители ДНР и ЛНР, получившие паспорта РФ, могут на общих основаниях получать шенгенские визы.

ИСТОЧНИК KP.RU