2019-09-21T18:57:22+03:00
Политика

Жители ДНР и ЛНР с российскими паспортами могут получить шенгенскую визу

Жители республик с российским паспортом могут получить шенгенскую визу на общих основаниях
Ольга ГОРДО
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Жители республик могут получить шенген на общих основаниях. Фото: focus.uЖители республик могут получить шенген на общих основаниях. Фото: focus.u
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Жители ДНР и ЛНР, получившие паспорта РФ, могут на общих основаниях получать шенгенские визы. Об этом говорится в ответе МИД Германии на депутатский запрос фракции «Свободных демократов» в Бундестаге.

- В период с 1 апреля по 30 июня 2019 года зарубежные представительства в РФ обработали в общей сложности 95756 заявок на получение шенгенских виз, выдав 92960 виз. При статистической оценке поданых заявлений, дифференциация в отношении гражданства заявителей не производилась. Таким образом, озвученные цифры включают в себя данные о нерезидентах России, подавших заявки на получение виз в германских представительствах на территории РФ», — говорится в ответе Бундестага.

На основании этой информации можно сделать вывод, что зарубежные визовые центры Германии пока обрабатывают российские паспорта жителей ЛНР и ДНР на общих основаниях, без каких либо ограничений по месту выдачи документа.

ИСТОЧНИК KP.RU

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