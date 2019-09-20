2019-09-20T17:24:13+03:00
Политика

Вакарчук: Украина должна взять под контроль границы ЛДНР

Музыкант требует от Зеленского отказаться от уступок по границам Украины
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Вакарчук требует не уступать позиций по Донбассу командой Зеленского. Фото: unian.netВакарчук требует не уступать позиций по Донбассу командой Зеленского. Фото: unian.net
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Президент Украины Зеленский и его команда должны публично заявить о непримиримой позиции по Донбассу. Об этом в ходе очередного пленарного заседания заявил лидер фракции «Голос», украинский музыкант Вакарчук. Таким образом новое украинское правительство подтвердит, что не намерено сдавать интересы Украины, заявил музыкант.

- У меня простой и чёткий вопрос, я задавал его на комитете, и хочу задать сейчас: скажите, вы собираетесь организовывать безопасность без того, чтобы получить контроль Украины над границей [с РФ в ЛДНР]? Если так, то это сдача интересов Украины и путь к утрате суверенитета.

Если нет, то мы требуем от министра иностранных дел, от президента Зеленского, от всех, кто сегодня осуществляет внешнюю политику, чётко сказать: «Мы проведём выборы [в Донбассе] только тогда, когда получим контроль над всей территорией Украины», — заявил он.

Тем временем, Украина продолжает утюжить границы ДНР. Вчера под обстрелом украинских боевиков ранен мирный житель.

ИСТОЧНИК KP.RU

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