2019-09-19T19:03:15+03:00
Политика

Украинские военнослужащие ранили в Донецке мирного жителя

Об этом сообщили в СЦКК
Роман ПОБЕРЕЖНЮК
Поделиться:
Раненого дончанина доставили в горбольницу №14. Фото: ВКонтактеРаненого дончанина доставили в горбольницу №14. Фото: ВКонтакте
Изменить размер текста:

Ранен житель поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.00 Вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия со стороны населенного пункта Марьинка в направлении поселка шахты «Трудовская». В результате чего ранение получил мужчина 1974 года рождения, который во время обстрела находился по улице Марка Озерного, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 14. Врачи извлекли из его правой голени пулю.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше сотни боеприпасов. Они обстреляли Докучаевск, Ясиноватую, Минеральное, Спартак, Старомихайловку, Дзержинское, Новую Таврию, Коминтерново, Ленинское и Саханку. Украинские боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Кобцева: К подрыву путепровода в Луганске причастны украинские спецслужбы
В МВД ЛНР рассказали, что террористы подорвали мост в Луганске 45 килограммами тротила
Украинские солдаты в Красногоровке ограбили магазин и избили продавца
«Чудесам быть!» Дончане подарили 8-летнему мальчику шанс стать на ноги
В Донецк приедут Эдгард Запашный и Максим Никулин
Пушилин сообщил об усилении мер безопасности после подрыва моста в Луганске
Взрыв моста в Луганске: в ЛНР усилили охрану стратегических объектов
В Луганске создан штаб для расследования подрыва путепровода
В Луганске террористы подорвали путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя из России
Житель ДНР попал за решетку на 17 лет за передачу информации в СБУ
В СЦКК рассказали, что за сутки украинские военные выпустили по ДНР 114 боеприпасов
В результате обстрела ВСУ обесточено Коминтерново
В Донецком художественном музее выставят уникальную картину 18 века
В Донецке прекращен сбор денег Илье Ламбринову
В ЛНР предложили сделать проезд в общественном транспорте для школьников в два раза дешевле
В результате обстрела ВСУ обесточена Еленовка
Ольга Кобцева: Украина намеренно затягивает процесс обмена пленными
ООН: Украина обязана выплачивать пенсии жителям Донбасса, независимо от их места проживания
Бойцы НМ ЛНР сбили украинский беспилотник-разведчик
Луганчанин украл в магазине бытовую технику
Киев заявил о подготовке отвода войск по всей линии разграничения в Донбассе
Денис Пушилин отправился в Северную Осетию
Героический поступок: в Горловке на пожаре в общежитии мужчина спас девочку
ВСУ стянули технику к югу Донецка
Зеленский заявил, что за полгода завершит войну в Донбассе