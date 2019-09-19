Украинские военнослужащие ранили в Донецке мирного жителя

СЕГОДНЯ 19:00 2019-09-19T19:03:15+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

Изменить размер текста: A A

Ранен житель поселка шахты «Трудовская» на западе Донецка. Об этом сегодня сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня (СЦКК).

- В 16.00 Вооруженные формирования Украины открыли огонь из стрелкового оружия со стороны населенного пункта Марьинка в направлении поселка шахты «Трудовская». В результате чего ранение получил мужчина 1974 года рождения, который во время обстрела находился по улице Марка Озерного, - говорится в сообщении.

Пострадавшего госпитализировали в городскую больницу № 14. Врачи извлекли из его правой голени пулю.

Напомним, что украинские военные за прошедшие сутки четырнадцать раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по ДНР больше сотни боеприпасов. Они обстреляли Докучаевск, Ясиноватую, Минеральное, Спартак, Старомихайловку, Дзержинское, Новую Таврию, Коминтерново, Ленинское и Саханку. Украинские боевики применяли минометы, гранатометы и стрелковое оружие, в том числе и крупнокалиберное.

ИСТОЧНИК KP.RU