Взрыв моста в Луганске: в ЛНР усилили охрану стратегических объектов

СЕГОДНЯ 13:05 2019-09-19T13:05:59+03:00

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В Луганской Народной Республики усилят меры охраны стратегически важных объектов. Такое заявление сделал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в ходе заседания оперативного штаба

- Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики Республики объектов. Это такие объекты, как электростанции, все путепроводы, которые важны для Республики, другие важные объекты, которые дают в бюджет финансирование, - сказал он.

Напомним, что в Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта.

- Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции путепровода, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции, были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, - рассказал министр внутренних дел Игорь Корнет.

ИСТОЧНИК KP.RU