Взрыв моста в Луганске: в ЛНР усилили охрану стратегических объектов
В Луганской Народной Республики усилят меры охраны стратегически важных объектов. Такое заявление сделал председатель правительства ЛНР Сергей Козлов в ходе заседания оперативного штаба
- Даю поручение усилить мероприятия по охране стратегически важных для экономики Республики объектов. Это такие объекты, как электростанции, все путепроводы, которые важны для Республики, другие важные объекты, которые дают в бюджет финансирование, - сказал он.
Напомним, что в Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта.
- Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции путепровода, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции, были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, - рассказал министр внутренних дел Игорь Корнет.
ИСТОЧНИК KP.RU