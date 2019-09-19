В Луганске террористы подорвали путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя из России
В Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта. Об этом в ходе заседания оперативного штаба с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.
- Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции путепровода, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции, были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, - рассказал Корнет.
По этому путепроводу должны были двигаться автомобили гуманитарного конвоя России.
- Связываете ли вы это происшествие с оказываемой нам помощью? - поинтересовался председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.
- Да, однозначно. Белые КамАЗы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки, - сказал Корнет. - После происшествия был перенаправлен грузопоток, и удачно наши белые КамАЗы достигли складов разгрузки.
ИСТОЧНИК KP.RU