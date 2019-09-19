СЕГОДНЯ 12:50 2019-09-19T12:56:09+03:00

В Луганске террористы подорвали путепровод, по которому должны были двигаться автомобили гумконвоя из России. Фото: ЛИЦ

Об этом сообщили в МВД ЛНР

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В Луганске путепровод на пересечении улиц Лутугинская и 2-я Строительная получил повреждения в результате террористического акта. Об этом в ходе заседания оперативного штаба с председателем Правительства ЛНР Сергеем Козловым заявил министр внутренних дел ЛНР Игорь Корнет.

- Террористический акт был проведен путем подрыва трех опор моста. Бетонные конструкции путепровода, который имеет важное социальное значение, по нему производятся перевозки хлебной продукции, были частично разрушены, но арматура выдержала взрыв, - рассказал Корнет.

По этому путепроводу должны были двигаться автомобили гуманитарного конвоя России.

- Связываете ли вы это происшествие с оказываемой нам помощью? - поинтересовался председатель Правительства ЛНР Сергей Козлов.

- Да, однозначно. Белые КамАЗы, которые зашли, должны были следовать в районе этого маршрута на склады разгрузки, - сказал Корнет. - После происшествия был перенаправлен грузопоток, и удачно наши белые КамАЗы достигли складов разгрузки.

ИСТОЧНИК KP.RU