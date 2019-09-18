В результате обстрела ВСУ обесточено Коминтерново
Сегодня вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики. В результате обстрела поселок обесточен. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.
- В 19:00 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу село Коминтерново. В результате чего была повреждена ЛЭП. На данный момент населенный пункт обесточен, - говорится в сообщении.
Напомним, что ранее высоковольтная линия в населенном пункте Еленовка получила повреждения в результате обстрела вооруженных формирований Украины. поселок так же был обесточен.
- Сегодня район поселка Еленовка подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, повреждения получила высоковольтная линия – «Еленовка тяговая №2», которая питает железную дорогу, хлебозавод и абонентов Докучаевского РЭС, - сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР
ИСТОЧНИК KP.RU