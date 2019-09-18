В результате обстрела ВСУ обесточено Коминтерново

18 Сент. 22:29 2019-09-18T22:32:40+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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Сегодня вечером вооруженные формирования Украины открыли огонь по Коминтерново, что на юге Донецкой Народной Республики. В результате обстрела поселок обесточен. Об этом сообщили в представительстве ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

- В 19:00 вооруженные формирования Украины подвергли обстрелу село Коминтерново. В результате чего была повреждена ЛЭП. На данный момент населенный пункт обесточен, - говорится в сообщении.

Напомним, что ранее высоковольтная линия в населенном пункте Еленовка получила повреждения в результате обстрела вооруженных формирований Украины. поселок так же был обесточен.

- Сегодня район поселка Еленовка подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, повреждения получила высоковольтная линия – «Еленовка тяговая №2», которая питает железную дорогу, хлебозавод и абонентов Докучаевского РЭС, - сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР

ИСТОЧНИК KP.RU