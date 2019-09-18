2019-09-18T19:14:36+03:00
Политика

В результате обстрела ВСУ обесточена Еленовка

Об этом сообщили в министерстве угля и энергетики ДНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: terfer-company.ruФото: terfer-company.ru
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Высоковольтная линия в населенном пункте Еленовка получила повреждения в результате обстрела вооруженных формирований Украины – поселок обесточен. Об этом сообщили в пресс-службе министерства угля и энергетики ДНР.

- Сегодня район поселка Еленовка подвергся обстрелу со стороны вооруженных формирований Украины, повреждения получила высоковольтная линия – «Еленовка тяговая №2», которая питает железную дорогу, хлебозавод и абонентов Докучаевского РЭС, - говорится в сообщении.

В министерстве отметили, что без света остались 925 бытовых абонентов, детский сад и школа.

- Специалисты республиканского предприятия «Региональная энергопоставляющая компания» оперативно провели переподключение подстанции от резервной высоковольтной линии, электричество абонентам было подключено, - рассказали в ведомстве.

ИСТОЧНИК KP.RU

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