2019-09-18T12:35:56+03:00
Политика

ВСУ стянули технику к югу Донецка

В НМ Республики сообщили об обнаружении бронетехники
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: sharknews.ruФото: sharknews.ru
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В Управлении Народной милиции Донецкой Народной Республики сообщили, что в границах участка разведения сил и средств в районе села Петровское к югу от Донецка была замечена украинская бронетехника.

- Вооруженные формирования Украины продолжают укреплять свои позиции бронетехникой непосредственно в границах участка разведения сил и средств в районе села Петровское, где нами зафиксировано скрытое размещение двух БТР и двух БМП-2, – сказано в сообщении.

Напомним, ВСУ обстреляли восемь поселков ДНР.

- За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 82 боеприпаса, - заявил руководитель представительства ДНР в СЦКК.

ИСТОЧНИК KP.RU

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