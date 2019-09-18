ВСУ обстреляли восемь поселков ДНР

СЕГОДНЯ 10:07 2019-09-18T10:07:08+03:00

Об этом сообщили в СЦКК

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За прошедшие сутки вооруженные формирования Украины 14 раз нарушили режим прекращения огня, выпустив по территории ДНР 82 боеприпаса. Об этом сегодня сообщил руководитель представительства ДНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня Руслан Якубов.

За истекшие сутки общее количество нарушений со стороны вооруженных формирований Украины составило 14 раз. Общее количество примененных ВСУ боеприпасов – 82 единицы, - сказал он.

Якубов добавил, что обстрелам со стороны украинских силовиков подверглись: Докучаевск, донецкий поселок Александровка, поселок Крутая Балка и село Васильевка вблизи Ясиноватой, а также села Белая Каменка, Коминтерново, Ленинское и Саханка, расположенные на юге страны.

ИСТОЧНИК KP.RU