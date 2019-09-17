2019-09-17T20:37:32+03:00
Происшествия

Страшное ДТП в центре Донецка – «Камаз» столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

На Ленинском проспекте столкнулись длинномер и «Ниссан»
Ольга ГОРДО
Поделиться:
"Ниссан" попал под "Камаз". Фото: dan-news.info"Ниссан" попал под "Камаз". Фото: dan-news.info
Изменить размер текста:

Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером в Ленинском районе Донецка. Как сообщает с места события свидетель аварии, предварительно можно говорить как минимум о двух пострадавших, пишет ДАН.

Авария произошла на Ленинском проспекте между улицами Куйбышева и Ткаченко. Столкнулись две машины – грузовой автомобиль «Камаз» и легковой «Ниссан». Грузовой автомобиль развернуло поперек Ленинского, при этом свернуло кабину. «Ниссан» оказался между колесными парами.

В результате было временно заблокировано движение трамваев.

В последнее время в Донецке участились аварии в которых гибнут люди. Так, недавно мы сообщали восьмого сентября в Амвросиевском районе ДНР произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU

Еще больше материалов по теме: «Украинский кризис»

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Убитый вчера в Мариуполе ополченец Джумаев был в списке на обмен пленными
Поздравить донецкий цирк с золотым юбилеем приедут братья Запашные и Максим Никулин
В Старобешево мать на двое суток заперла двух малолетних детей без еды и воды
Украинские военные разбирают дома и дачи мирных, чтобы обустроить свои позиции
Донецкая фильтровальная станция остановила работу на ремонт после обстрела
Украинские каратели обстреляли насосную станцию - персонал в укрытии
Сегодня утром украинская армия обстреляла Александровку
Армия Киева заминировала дорогу, ведущую к участку разведения сил в Петровском
Украинская армия обстреляла Голубовское, Долгое, Калиново
Погода на день в Луганске: 17 сентября ожидается переменная облачность, временами дождь, до +25
Погода в Донецке на день: 17 сентября во второй половине дня ожидается небольшой дождь, до +20
В Донецке пройдет Международный турнир по боксу, посвященный памяти Александра Захарченко
Погода в Донецке на неделю: ожидаются первые осенние дожди
17 августа в Луганске ожидается усиление ветра
Экстренное заявление народной милиции: Обстрел поселка шахты Абакумова привел к пожару
Какие продукты в ЛНР дешевле, чем в Украине
В Енакиево во время потасовки хулиган взорвал гранату