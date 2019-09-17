Страшное ДТП в центре Донецка – «Камаз» столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие

СЕГОДНЯ 20:37 2019-09-17T20:37:32+03:00

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Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером в Ленинском районе Донецка. Как сообщает с места события свидетель аварии, предварительно можно говорить как минимум о двух пострадавших, пишет ДАН.

Авария произошла на Ленинском проспекте между улицами Куйбышева и Ткаченко. Столкнулись две машины – грузовой автомобиль «Камаз» и легковой «Ниссан». Грузовой автомобиль развернуло поперек Ленинского, при этом свернуло кабину. «Ниссан» оказался между колесными парами.

В результате было временно заблокировано движение трамваев.

В последнее время в Донецке участились аварии в которых гибнут люди. Так, недавно мы сообщали восьмого сентября в Амвросиевском районе ДНР произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок

ИСТОЧНИК KP.RU