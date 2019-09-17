Страшное ДТП в центре Донецка – «Камаз» столкнулся с легковушкой, есть пострадавшие
Крупное дорожно-транспортное происшествие произошло сегодня вечером в Ленинском районе Донецка. Как сообщает с места события свидетель аварии, предварительно можно говорить как минимум о двух пострадавших, пишет ДАН.
Авария произошла на Ленинском проспекте между улицами Куйбышева и Ткаченко. Столкнулись две машины – грузовой автомобиль «Камаз» и легковой «Ниссан». Грузовой автомобиль развернуло поперек Ленинского, при этом свернуло кабину. «Ниссан» оказался между колесными парами.
В результате было временно заблокировано движение трамваев.
В последнее время в Донецке участились аварии в которых гибнут люди. Так, недавно мы сообщали восьмого сентября в Амвросиевском районе ДНР произошло крупное ДТП, в котором погибли пять человек, в том числе малолетний ребенок
ИСТОЧНИК KP.RU
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