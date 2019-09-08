В ДНР произошла страшная авария – погибли пять человек, в том числе ребенок

Вчера на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка произошло крупное ДТП. ПО словам очевидцев есть жертвы.

Вчера в Амвросиевском районе, на трассе Донецк-Харцызск-Амвросиевка на въезде в город со стороны села Жукова балка около пяти часов вечера произошло крупное ДТП. Столкнулись фура и легковушка. Об этом на своих страничках в соцсетях сообщают свидетели происшедшего.

Анна: Это на въезде Амвросиевку со стороны села Жукова балка. Благодатное оттуда в км 20 находится, в другой стороне. Это было в 17 часов. Объезжали по полю, ужас.

Юлия: Вроде у фуры колесо отлетело и машина в него врезалась и её развернуло и на встречку под фуру другую, всю машину разворотило.

Долгое время участок трассы был оцеплен, машины направляли по колее через поле.

В ГАИ подтвердили факт аварии. Также там сообщили, что в ДТП погибли пять человек:

- На трассе Донецк-Харцызск-Горловка произошло ДТП. Столкнулись автомобиль «Таврия» (ЗАЗ 1103) и грузовик DAF с полуприцепом. Погибли пять человек, в том числе и несовершеннолетний ребенок полутора лет. Все погибшие – пассажиры и водитель «Таврии». Причины и обстоятельства аварии выясняются, - сообщил собеседник «Комсомолки».