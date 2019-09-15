Украинские снаряды накрыли север Горловки
Сегодня утром украинские вооруженные формирования открыли минометный огонь по поселку Доломитное на севере Горловки. Об этом сообщили в командовании Донецкой Народной Республики.
- В 07:50 боевики военного преступника (Владимира) Сулимова из 59-й бригады открыли огонь из минометов по поселку Доломитное, выпустив 15 мин калибром 82 мм, — сказано в сообщении.
Информация о пострадавших и разрушениях уточняется.
Кроме того, как сообщалось ранее, вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов в Донбассе. Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил, что разведкой ЛНР в жилых районах Донбасса были обнаружены гаубицы и бронетехника.
- Украинские силовики продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры в зоне «ООС», подвергая опасности мирное население, - сказал Филипоненко.
ИСТОЧНИК KP.RU