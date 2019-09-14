2019-09-14T17:03:43+03:00
Политика

Военная техника ВСУ обнаружена в жилых массивах Донбасса

Об этом сообщили в НМ ЛНР
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
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Фото: warfiles.ruФото: warfiles.ru
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Вооруженные формирования Украины продолжают размещать вооружение вблизи жилых домов в Донбассе. Начальник пресс-службы Управления Народной милиции Луганской Народной Республики сообщил, что разведкой ЛНР в жилых районах Донбасса были обнаружены гаубицы и бронетехника.

Украинские силовики продолжают размещать военную технику вблизи домов и объектов гражданской инфраструктуры в зоне «ООС», подвергая опасности мирное население, - сказал Филипоненко.

В Тошковке выявлено размещение запрещенного Минскими соглашениями вооружения 14-й бригады ВСУ.

- Там были замечены две буксируемые гаубицы Д-30, на окраине населенного пункта Гречишкино одна самоходная гаубица «Гвоздика», два БМП находились в районах населенных пунктов Новозвановка и Светлодарск, - отметил начальник пресс-службы НМ ЛНР.

ИСТОЧНИК KP.RU

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