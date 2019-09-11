Не понос, так золотуха: антисанитария косит украинских боевиков

СЕГОДНЯ 15:33 2019-09-11T15:33:17+03:00

Жаль, что это не мешает им уничтожать Донбасс, обстрелы со стороны Украины продолжаются

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Антисанитарные условия жизни военнослужащих привели к вспышке кишечных инфекций в подразделениях ВСУ в зоне проведения так называемой "операции объединенных сил" ("ООС").

- Прибывшие на замену подразделения 59-й бригады вынуждены размещаться в непригодных для жизни условиях, в районах выгрузки техники, что, в свою очередь, приводит к конфликтам с местным населением и вспышкам инфекционных заболеваний, вызванных антисанитарными условиями, – сообщил офицер пресс-службы управления Народной милиции ЛНР Иван Филипоненко.

- Так, 10 сентября 11 военнослужащих девятого отдельного мотопехотного батальона были доставлены в медицинское учреждение города Артемовск с диагнозом "кишечная инфекция", – уточнил Филипоненко.

Ранее следственный комитет (СК) Российской Федерации установил причастность командира 36-й бригады ВСУ Андрея Гнатова к обстрелу юга ДНР 1 и 6 сентября текущего года и уничтожению населенного пункта Розы на юге ДНР.

ИСТОЧНИК KP.RU