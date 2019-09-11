Стали известны имена военных преступников Украины, уничтоживших село Розы

СЕГОДНЯ 14:48 2019-09-11T14:48:33+03:00

За всем этим стоят конкретные фамилии и рано или поздно преступники ответят. Фото: Юлия АНДРИЕНКО

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6 сентября военные Киева из крупнокалиберной артиллерии обстреляли юг Республики. В результате в селе Розы была ранена мирная жительница, повреждены школа, детский сад, зафиксированы масштабные разрушения в жилом секторе.

Следственный комитет (СК) Российской Федерации установил причастность командира 36-й бригады ВСУ Андрея Гнатова к обстрелу юга ДНР 1 и 6 сентября текущего года.

- Главным следственным управлением Следственного комитета Российской Федерации продолжается расследование уголовного дела о применении запрещенных средств и методов ведения войны в отношении мирных граждан, проживающих на территории юго-востока Украины, — говорится сегодня в сообщении Следкома.

Уточняется, что одним из фигурантов уголовного дела является командир 36-й отдельной бригады морской пехоты Вооруженных Сил Украины Андрей Гнатов, который отдал приказ о проведении 1 сентября 2019 года артиллерийского обстрела гражданских лиц, в том числе сотрудников ОБСЕ и внештатного фотокорреспондента МИА «Россия сегодня» в селе Коминтерново на юге ДНР. Кроме того, установлена его причастность и к обстрелу села Розы Новоазовского района 6 сентября. Как впоследствии отметили в МИД ДНР, населенный пункт в результате был практически полностью уничтожен, ранение получила мирная жительница.

- Главным следственным управлением СК России по данному факту возбуждено еще одно уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного ч.1 ст.356 УК РФ (жестокое обращение с гражданским населением, применение в вооруженном конфликте средств и методов, запрещенных международным договором Российской Федерации), — подчеркнули в СК.

ИСТОЧНИК KP.RU