СЕГОДНЯ 12:55 2019-09-06T12:55:56+03:00

Если от Иосифа Давыдовича что-то зависело, он использовал положение, авторитет, деньги, чтобы помочь Фото: Евгения ГУСЕВА

Об этом сообщили в администрации города

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В среду, 11 сентября, в Красном Луче пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона. Об этом сообщили в городской администрации.

- По инициативе культурной общественности города и почитателей творчества Иосифа Кобзона 11 сентября в Красном Луче состоится концерт памяти певца, - говорится в сообщении.

На концерте прозвучат известные произведения певца в исполнении вокалистов и коллективов Луганска, Антрацита и ведущих артистов Луганской академической филармонии.

Концерт пройдет в театральном зале Дворца культуры имени Ленина в 14.00. Вход бесплатный.

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