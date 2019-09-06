2019-09-06T12:55:56+03:00
Политика

11 сентября в Красном Луче пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона

Об этом сообщили в администрации города
Павел ХАНАРИН@pavelhanarin_kp
Поделиться:
Если от Иосифа Давыдовича что-то зависело, он использовал положение, авторитет, деньги, чтобы помочьЕсли от Иосифа Давыдовича что-то зависело, он использовал положение, авторитет, деньги, чтобы помочьФото: Евгения ГУСЕВА
Изменить размер текста:

В среду, 11 сентября, в Красном Луче пройдет концерт памяти Иосифа Кобзона. Об этом сообщили в городской администрации.

- По инициативе культурной общественности города и почитателей творчества Иосифа Кобзона 11 сентября в Красном Луче состоится концерт памяти певца, - говорится в сообщении.

На концерте прозвучат известные произведения певца в исполнении вокалистов и коллективов Луганска, Антрацита и ведущих артистов Луганской академической филармонии.

Концерт пройдет в театральном зале Дворца культуры имени Ленина в 14.00. Вход бесплатный.

ЧИТАТЬ ТАКЖЕ

Журналист «Комсомолки» - воспоминания: Каким я видел Иосифа Кобзона

Иосиф Давыдович много сделал для жителей всего Донбасса

Кобзон был частым гостем в Донбассе. Народный артист приезжал сюда не ради пиара как многие другие звёзды. Он приезжал для того, чтобы поддержать своих земляков. Не жалея здоровья и не опасаясь за свою жизнь Иосиф Давыдович часами давал бесплатные концерты и развозил гуманитарную помощь по детским садам и больницам. В это время шла война (Подробнее…)

ИСТОЧНИК KP.RU

Подпишись на Комсомолку в Яндекс-Новостях!

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В результате обстрела ВСУ повреждена школа и детский сад в Донбассе
В Шахтерске школьники отравились семенами дурмана
Украинские войска обстреляли Лозовое и Золотое-5 в ЛНР
ВСУ выпустили по ДНР 114 боеприпасов
Житель ЛНР попал на мину во время покоса травы
ВСУ нанесли удар по югу ДНР – ранен мирный житель
«Полез за валютой»: Полиция задержала расхитителя обменника в Макеевке
Житель Тореза за несколько часов потратил 20 тысяч рублей, украденных через открытое окно автомобиля
«Ужасный плач стоял и днем, и ночью»: в Донбассе котенок два дня сидел на дереве на уровне девятого этажа
«При задержании офицер-морпех выстрелил себе в грудь»: в 35-й бригаде ВСУ вывозили оружие из Донбасса в Харьков и Ивано-Франковск
«Требовал перевести на мобильник сто долларов»: в Шахтерске 59-летняя жительница разгадала планы мошенников
В ЛНР выпустили марки с олимпийскими чемпионами из Луганщины
Новые подробности взрыва в Донецке: «бомбу», которую нашел коммунальщик, могли взорвать дистанционно