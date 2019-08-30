Журналист «Комсомолки» - воспоминания: Каким я видел Иосифа Кобзона

Кобзон был частым гостем в Донбассе. Народный артист приезжал сюда не ради пиара как многие другие звёзды. Он приезжал для того, чтобы поддержать своих земляков. Не жалея здоровья и не опасаясь за свою жизнь Иосиф Давыдович часами давал бесплатные концерты и развозил гуманитарную помощь по детским садам и больницам. В это время шла война.

Мне несколько раз посчастливилось увидеть Кобзона вблизи и даже поговорить с мэтром. Эти встречи были быстрыми и чуть ли не попутными, но каждую из них я помню как наяву.

Вручили подарок от Донецка

Один из приездов Иосифа Давыдовича совпал с жестоким обстрелом Горловки со стороны украинских военных. Тогда осколки унесли жизнь многодетного отца и его 11-летней дочери. Горловчанка Анна Тув осталась вдовой с двумя детьми на руках.

Во всей Республике был объявлен траур. На площади Ленина в Донецке собрались сотни людей, чтобы выразить свое негодование и почтить память погибших. Приехал и Кобзон. Я помню как он вышел на быстро собранную сцену и стиснув зубы произнес речь. Мэтр говорил о Яценюке и Порошенко - их считали главными виновниками трагедии. А потом рассказал о своем военном детстве в Донбассе. Люди слушали его и плакали. Казалось бы вот-вот слезы польются и у Кобзона. Но нет. Плакала его душа.

Иосиф Кобзон вместе с Александром Захарченко на сцене Донбасс ОперыФото: Никита МАКАРЕНКОВ

Обычно вместе с Иосифом Давыдовича в Донецк приезжал наш московский журналист из центральной редакции «Комсомольской правды» Александр Гамов. Никого из местной редакции к Народному артисту не прикрепляли, поэтому нам оставалось с гордостью наблюдать за нашим земляком и наслаждаться его песнями. Но один из приездов мэтра все же было поручено освещать нам. Это была 8 поездка Иосифа Давыдовича в Донбасс за время войны.

Перед началом концерта в Донбасс Опере мы ожидали Кобзона за кулисами. Вместе с донецким кузнецом Виктором Михалевым хотели подарить Народному артисту корзину кованых роз из осколков от снарядов. Возле гримёрки стояло несколько охранников. До начала концерта оставалось совсем немного и мы уже почти смирились с тем, что не успеем вручить Кобзону подарок. Вдруг дверь открылась и раздался голос Иосифа Давыдовича.

Кузнец занёс кованую корзину в гримёрку и вышел из нее вместе с мэтром через пару минут.

- Ему очень понравилась работа! - радостно рассказал нам Виктор Михалёв. - Пообещал даже подумать о моей выставке в Государственной Думе.

На сцене был полон сил

После Кобзон перекинулся шуточными фразами со своим давним другом Вадимом Писаревым и поспешил на сцену. Зал встречал его стоя. Больше трёх часов Народный артист пел для своих земляков. За это время он ни разу не присел.

- Это же надо, какие у него силы, раз он выдерживает столько часов на ногах, - сказал кто-то из зала.

Я бы назвал это самоотдачей. Кобзон отдавался зрителю до максимума - не жалея сил. Это влияло и на здоровье. За минуту до завершения концерта я поспешил в служебную часть театра, чтобы задать мэтру вопрос. Я видел, как закрывались кулисы. Видел, как люди аплодировали стоя и выкрикивали слова благодарности. А потом видел, как после закрытия кулис бодрый Кобзон стал обессиленным Кобзоном. Для того, чтобы уйти со сцены ему понадобилась помощь - до такой степени он выжимал из себя все силы.

С самого начала войны Иосиф Давыдович поддерживал дончанФото: Никита МАКАРЕНКОВ

- Сейчас поедем к Захарченко, - сказал Народный артист и направился к служебному выходу.

По дороге я спросил у метра его мнение по поводу желания Украины сделать въезд в страну для россиян только по заграничным паспортам и визам.

- Мракобесы. Что хотят то и делают. В нынешнюю Украину и с визой и без визы никто не поедет, - сказал Кобзон.

Его приезд – был праздником

Вместе с Иосифом Давыдовичем в Донецке мы ездили в музыкальную школу и детский сад. Он всячески поддерживал ребят - покупал им дорогостоящие музыкальные инструменты, инвентарь и даже пристраивал в университеты. Больше всего в этих поездках запомнилось то, как мэтр пел без микрофона. Камерная атмосфера придавала этому особый смысл. Песня «Пусть всегда будет солнце» в Донбассе была обязательной в репертуаре Кобзона. И всегда ее пели хором - будь-то взрослые или дети. Все хотели мира и солнца. Кобзон желал этого всем сердцем.

Каждый раз хотелось прикоснуться к Иосифу Давыдовичу. Встретиться с ним хотя бы взглядом. За годы войны он стал для нас родным. Каждый приезд метра в Донбасс был для нас настоящим праздником.

Как-то раз мы с коллегой огорчились из-за того, что не попали на концерт Кобзона в Донецке. Народный артист выступал на сцене «Донбасс Оперы». Мы же в это время собирались в поездку в Москву - на международный фестиваль в Московский институт телевидения и радиовещания Останкино.

В российской столице провели несколько дней. В предпоследний – мы узнали, что жюри приняло решение присудить победу именно нам. Пригласили на награждение. Обстановка в небольшом церемонном зале института была торжественной. Всем вручают грамоты, дипломы и кубки. Поздравляют с достижениями. Музыка. Цветы. И как вдруг ведущий объявляет, что для всех нас выступит Иосиф Кобзон. В этот момент мы вовсе растерялись. Получилось, что концерт в Донецке мы пропустили, зато послушали нашего земляка в более камерной обстановке в Москве.

Иосиф Давыдович исполнил несколько песен. Что только не делали в это время все участники конкурса – подпевали, танцевали и даже хоровод вокруг Кобзона водили. А услышать от метра поздравление – было вдвойне приятно.

На этом наши встречи с Героем Республики в Москве не закончились. Вечером мы были на концерте российских звезд в Государственном Кремлевском дворце. В качестве сюрприза для зрителей первым выступил Иосиф Давыдович. За роялем была Александра Пахмутова. Такого Кобзона я видел в первый раз. Он был настолько заряжен энергией, что она передавалась каждому, кто находился в огромном зале.

Уход нашего земляка из жизни – это невосполнимая потеря. Весь Донбасс будет помнить его поступки, песни и то, как он любил жизнь. Это было взаимно.