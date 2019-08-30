Вдове Александра Захарченко вручили его портрет, привезенный из России

СЕГОДНЯ 22:50 2019-08-30T22:50:30+03:00

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Елена Романенко – руководитель международной волонтерской группы «Москва-Донбасс» привезла в Донецк портрет Александра Захарченко. Его презентовали вдове Александра Владимировича перед показом фильма «Его Оплот» в память о первом Главе ДНР.

- Этот портрет передала молодая и талантливая художница из Питера Светлана Щиблева. Этот портрет предназначен для будущего музея памяти Александра Захарченко, а пока будет храниться у его вдовы. - рассказала Елена Михайловна. – Сама Наталья Владимировна приняла участие в создании этого портрета. Я попросила ее прислать фото, на которых ей нравится Александр Владимирович. С одного из фото и выполнен этот портрет.

На обороте портрета написаны слова: «Глядя в лицо огня, я говорю тревожно: «Можно убить меня. Нас убить невозможно».

- Мы и есть его Оплот, в той или иной степени, каждый на своем месте. Это уже не название батальона, а название народа. Вот вы, я, художник из Питера, создатели этого фильма. Все-все, кто воплощает его идеи дальше, - говорит Елена Михайловна.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/729183" frameborder="0"></iframe> Вдове Александра Захарченко вручили его портрет.Юлия АНДРИЕНКО

Нужно сказать, что это не единственный дар Донбассу. Кроме материальной помощи дончанам в течение всех лет войны, Елена Романенко вместе с единомышленниками организовала целый проект духовной помощи «Нерушимая Стена», в рамках которого Республике переданы в дар уникальные иконы, писанные мастерами из Мстеры, Брянска, Питера, Владимира, Москвы.

ИСТОЧНИК KP.RU