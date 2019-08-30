В Донецке презентовали фильм о Захарченко «Его Оплот»

СЕГОДНЯ 21:44 2019-08-30T22:24:35+03:00

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Зал кинотеатра «Звездочка» 30 августа был забит битком. Публика собралась самая разная – военные, чиновники, журналисты. Удивительно, было много молодежи.

- Когда наступают часы испытания, земля рождает таких людей, которых по праву можно назвать народными героями, таковым был Александр Захарченко, - сказал перед показом фильма Глава ДНР Денис Пушилин. - Я бы хотел поблагодарить автора фильма – Семёна, за то, что он взялся за эту работу, и уверен, что кадры этого фильма позволят нам вернуться в прошлое и ощутить присутствие с нами Александра Владимировича.

Показ, который состоялся сегодня, был в чем-то уникальным.

- 3 и 4 сентября состоится показ фильма для широкой публики, но там уже не будет некоторых моментов, которые мы, посовещавшись, решили оставить в предпоказе. Ведь в зале собрались родные и близкие Александра Владимировича, - признался автор фильма военкор Семен Пегов. – Здесь много кадров личных, в чем-то противоречивых, шероховатых. Но в них и есть правда жизни. Я не пытался создать монументальную картину. В фильме скорее мое личное отношение к Бате. И огромная благодарность Наталье Владимировне Захарченко, без которой фильм бы не состоялся. А еще всей команде, которая беззаветно и самоотверженно трудилась над этим фильмом.

Лента состоит из воспоминаний жены, друзей, сослуживцев. Для каждого он был своим Захарченко. Именно благодаря этим свидетельствам вырисовывается цельный образ главы ДНР.

Настоящим откровением являются кадры, снятые Семеном Пеговым буквально за месяц до гибели Александра Владимировича и еще нигде не транслировавшиеся. А еще страшные кадры боев.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1440" height="720" src="https://www.donetsk.kp.ru/video/embed/729177" frameborder="0"></iframe> Фильм "Его Оплот" Семен Пегов снял в память о Захарченко.Юлия АНДРИЕНКО

Фильм окончился песней Юлии Чичериной «Его Оплот» и финальные кадры зал смотрел стоя в полной тишине, понимая, что мы и есть его Оплот.

ИСТОЧНИК KP.RU