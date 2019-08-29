2019-08-29T20:44:59+03:00
Политика

Насколько в Луганске вырастет стоимость услуг ЖКХ

О предстоящих нынешней осенью изменениях рассказали в Тарифном комитете ЛНР
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Лариса Духина уточнила – в каждом населенном пункте свои тарифы. Фото: lug-info.comЛариса Духина уточнила – в каждом населенном пункте свои тарифы. Фото: lug-info.com
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- В связи с тем, что в различных населенных пунктах ЛНР у нас действуют различные размеры тарифов на жилье и вывоз твердых бытовых отходов (ТБО), установленные в разные годы городскими, поселковыми и сельскими советами, я приведу средние размеры планируемого увеличения тарифов для населения, - сообщила руководитель Государственного комитета тарифного и ценового регулирования (ГКТЦР) ЛНР Лариса Духина.

По содержанию жилья такое увеличение составит в среднем по стандартной двухкомнатной квартире от 30 до 100 рублей в месяц в зависимости от уровня благоустройства жилого дома.

По вывозу бытовых отходов – тарифы вырастут в среднем от 80 копеек до 4,50 рубля на одного человека в месяц.

По водоснабжению вместе с водоотведением – до девяти рублей за кубометр.

- Изменение тарифов позволит хотя бы частично включить в квартплату такие важные услуги, как текущий ремонт, техобслуживание внутридомовых сетей, санитарную обработку подвалов по тем городам, по которым они еще при Украине были исключены из тарифов, - подчеркнула Духина.

Кстати, повышение стоимости услуг ЖКХ позволит увеличить зарплаты коммунальщикам, которые чрезвычайно низки.

ИСТОЧНИК KP.RU

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