2019-08-26T22:18:47+03:00
Происшествия

"Больше часа таскали ведра с водой": Макеевские школьники помогли потушить пожар

Пожарные не сразу могли подъехать к пожару из-за перекопанной улицы
Юлия АНДРИЕНКО@Suok76Suok
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Ребята не смогли пройти мимо пожара, видя, что доступ пожарным затруднен. Фото: Inside DonetskРебята не смогли пройти мимо пожара, видя, что доступ пожарным затруднен. Фото: Inside Donetsk
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Пожар в Макеевке потушили дети. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Пожар произошел в Макеевке.

- Ученики 72-й школы Макеевки случайно проходили мимо пожара, - пишут в соцсетях свидетели. - В итоге решили помочь. Они более часа вручную носили ведра с водой, пока пожарные расчеты искали варианты подъезда к месту возгорания из-за перекопанной улицы.

Хорошо, когда понимаешь, что молодежь не очерствела, не способна пройти мимо беды.

Праздники, увы, прошли не без происшествий в Горловке. Там вчера два человека погибли на пожаре в Никитовском районе Горловки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.

- По улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1955 и 1928 годов рождения соответственно, — говорится в сообщении.

ИСТОЧНИК KP.RU

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