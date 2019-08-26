"Больше часа таскали ведра с водой": Макеевские школьники помогли потушить пожар
Пожар в Макеевке потушили дети. Об этом сообщили очевидцы в соцсетях. Пожар произошел в Макеевке.
- Ученики 72-й школы Макеевки случайно проходили мимо пожара, - пишут в соцсетях свидетели. - В итоге решили помочь. Они более часа вручную носили ведра с водой, пока пожарные расчеты искали варианты подъезда к месту возгорания из-за перекопанной улицы.
Хорошо, когда понимаешь, что молодежь не очерствела, не способна пройти мимо беды.
Праздники, увы, прошли не без происшествий в Горловке. Там вчера два человека погибли на пожаре в Никитовском районе Горловки. Об этом сегодня сообщили в пресс-службе МЧС ДНР.
- По улице 60 лет СССР в Никитовском районе Горловки на втором этаже девятиэтажного жилого дома произошел пожар. В результате погибли два человека – мужчина и женщина 1955 и 1928 годов рождения соответственно, — говорится в сообщении.
ИСТОЧНИК KP.RU